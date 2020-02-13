Редкие красавицы Европы и следы дьявола. Гид по столице Баварии

На центральной городской площади Мариенплац стоит самый высокий (99 метров) собор Мюнхена — Фрауенкирхе, построенный в XVI веке и посвященный Деве Марии.
По легенде, его архитектор заключил сделку с сатаной, чтобы тот не мешал строительству. Князю тьмы было обещано сделать храм без окон. И действительно, если смотреть на здание с определенного ракурса, колонны полностью скрывают проемы. В подтверждение легенды туристам в соборе показывают "след дьявола" — отпечаток мужского ботинка на плите.
На центральной городской площади Мариенплац стоит самый высокий (99 метров) собор Мюнхена — Фрауенкирхе, построенный в XVI веке и посвященный Деве Марии.
По легенде, его архитектор заключил сделку с сатаной, чтобы тот не мешал строительству. Князю тьмы было обещано сделать храм без окон. И действительно, если смотреть на здание с определенного ракурса, колонны полностью скрывают проемы. В подтверждение легенды туристам в соборе показывают "след дьявола" — отпечаток мужского ботинка на плите.
Вокруг площади сосредоточены главные городские достопримечательности — Старая и Новая ратуши.
В Новой сейчас — резиденция обербургомистра (главы горсовета).
Здание, построенное в 1867 году в неоготическом стиле, украшено фигурами святых, баварских герцогов и королей династии Виттельсбахов, правивших здесь с конца XII до начала XX века.
Вокруг площади сосредоточены главные городские достопримечательности — Старая и Новая ратуши.
В Новой сейчас — резиденция обербургомистра (главы горсовета).
Здание, построенное в 1867 году в неоготическом стиле, украшено фигурами святых, баварских герцогов и королей династии Виттельсбахов, правивших здесь с конца XII до начала XX века.
На центральной башне Новой ратуши установлены куранты. Ежедневно в 11 и 12 часов (летом еще и в 17) тридцать две фигуры высотой в человеческий рост пятнадцать минут разыгрывают разные сценки из городской жизни.
На центральной башне Новой ратуши установлены куранты. Ежедневно в 11 и 12 часов (летом еще и в 17) тридцать две фигуры высотой в человеческий рост пятнадцать минут разыгрывают разные сценки из городской жизни.
Старая ратуша возведена в начале XIV века.
Именно здесь произнес речь соратник Гитлера Йозеф Геббельс 9 ноября 1938 года, накануне серии еврейских погромов — "Хрустальной ночи".
Сейчас в здании — Музей игрушек.
Старая ратуша возведена в начале XIV века.
Именно здесь произнес речь соратник Гитлера Йозеф Геббельс 9 ноября 1938 года, накануне серии еврейских погромов — "Хрустальной ночи".
Сейчас в здании — Музей игрушек.
Азамкирхе (Asamkirche) — великолепный храм в стиле позднего барокко — построен в 1733 году.
Его возводили братья Азамы — Эгид Квирин, архитектор и скульптор, и Космас Дамиан, писавший фрески. Asamkirche должен был стать их домашней церковью, но горожане настояли, чтобы эту красоту открыли для всех желающих.
Азамкирхе (Asamkirche) — великолепный храм в стиле позднего барокко — построен в 1733 году.
Его возводили братья Азамы — Эгид Квирин, архитектор и скульптор, и Космас Дамиан, писавший фрески. Asamkirche должен был стать их домашней церковью, но горожане настояли, чтобы эту красоту открыли для всех желающих.
Все самые крупные художественные музеи Мюнхена расположены в одном районе — рядом с площадью Кёнигсплац.
Шедевры Рембрандта, Рубенса, Ван Дейка, Джотто, Леонардо, Рафаэля, Эль Греко — всего девять тысяч картин — составляют коллекцию Старой пинакотеки (Alte Pinakothek). В Новой — произведения импрессионистов и постимпрессионистов, в том числе Моне, Мане, Ван Гога, Гогена.
Работы немецких художников представлены в галерее Ленбаххауза, а изделия из камня и скульптуры — в Глиптотеке. Среди самых ценных экспонатов — мраморный "Фавн Барберини", датируемый примерно 200 годом до нашей эры, "Аполлон Тенейский" (приблизительно 560-550 годы до нашей эры), древнегреческие статуи Гомера и Диомеда.
Все самые крупные художественные музеи Мюнхена расположены в одном районе — рядом с площадью Кёнигсплац.
Шедевры Рембрандта, Рубенса, Ван Дейка, Джотто, Леонардо, Рафаэля, Эль Греко — всего девять тысяч картин — составляют коллекцию Старой пинакотеки (Alte Pinakothek). В Новой — произведения импрессионистов и постимпрессионистов, в том числе Моне, Мане, Ван Гога, Гогена.
Работы немецких художников представлены в галерее Ленбаххауза, а изделия из камня и скульптуры — в Глиптотеке. Среди самых ценных экспонатов — мраморный "Фавн Барберини", датируемый примерно 200 годом до нашей эры, "Аполлон Тенейский" (приблизительно 560-550 годы до нашей эры), древнегреческие статуи Гомера и Диомеда.
В музее BMW представлены все модели автомобилей и мотоциклов — от первых до суперсовременных. Ежегодно выставочные стенды принимают четверть миллиона гостей, это третья по посещаемости музейная площадка в столице Баварии.
В музее BMW представлены все модели автомобилей и мотоциклов — от первых до суперсовременных. Ежегодно выставочные стенды принимают четверть миллиона гостей, это третья по посещаемости музейная площадка в столице Баварии.
Дворец Нимфенбург XVII века — бывшая летняя резиденция Виттельсбахов.
В одном из залов — Галерее красавиц — портреты 36 женщин, поразивших своими чертами художника Йозефа Штилера. Все работы написаны в 1827-1850 годах. С изображениями немецких принцесс, например Александры Баварской, соседствуют портреты простых горожанок.
Дворец Нимфенбург XVII века — бывшая летняя резиденция Виттельсбахов.
В одном из залов — Галерее красавиц — портреты 36 женщин, поразивших своими чертами художника Йозефа Штилера. Все работы написаны в 1827-1850 годах. С изображениями немецких принцесс, например Александры Баварской, соседствуют портреты простых горожанок.
Каждый год уже больше двух веков во второй половине сентября в городе проводится Октоберфест — знаменитый праздник пива. Считается, что это самое масштабное в мире народное гулянье.
По правилам в фестивале могут участвовать только мюнхенские пивоварни, которые готовят специальное "октоберфестовское" пиво с содержанием алкоголя от 5,8 до 6,3 процента.
На праздник съезжается до шести миллионов туристов.
Каждый год уже больше двух веков во второй половине сентября в городе проводится Октоберфест — знаменитый праздник пива. Считается, что это самое масштабное в мире народное гулянье.
По правилам в фестивале могут участвовать только мюнхенские пивоварни, которые готовят специальное "октоберфестовское" пиво с содержанием алкоголя от 5,8 до 6,3 процента.
На праздник съезжается до шести миллионов туристов.
Ховбройхаус (Hofbreuhaus) — придворная пивоварня, открытая в 1607 году. Двести лет назад ее перестроили в ресторан, теперь это достопримечательность Мюнхена. Сюда захаживали разные люди — от Моцарта до Гитлера. Бывал товарищ Ленин.
По многочисленным просьбам постоянных клиентов в 1970 году владельцы заказали большой кованый сейф с закрывающимися на замок ячейками, где завсегдатаи хранят личные пивные кружки. Ячейки передаются по наследству.
Ховбройхаус (Hofbreuhaus) — придворная пивоварня, открытая в 1607 году. Двести лет назад ее перестроили в ресторан, теперь это достопримечательность Мюнхена. Сюда захаживали разные люди — от Моцарта до Гитлера. Бывал товарищ Ленин.
По многочисленным просьбам постоянных клиентов в 1970 году владельцы заказали большой кованый сейф с закрывающимися на замок ячейками, где завсегдатаи хранят личные пивные кружки. Ячейки передаются по наследству.
К местному пиву отлично подойдут белые вареные сосиски. Особенно вкусно их готовят в ресторане Spatenhaus, говорит гид по Баварии Евгений Ступников. "Там, а также в находящемся рядом Zum Franziskaner рекомендую еще и совершенно потрясающую жареную утку и говяжьи печеночные отбивные, — добавляет он. — Свиное колено — рульку — лучше всего готовят в Haxenbauer".
Из местных десертов обязательно стоит попробовать кайзершмаррн (толстый сладкий блинчик, посыпанный сахарной пудрой) и баварский крем (это что-то среднее между молочным муссом и кремом).
К местному пиву отлично подойдут белые вареные сосиски. Особенно вкусно их готовят в ресторане Spatenhaus, говорит гид по Баварии Евгений Ступников. "Там, а также в находящемся рядом Zum Franziskaner рекомендую еще и совершенно потрясающую жареную утку и говяжьи печеночные отбивные, — добавляет он. — Свиное колено — рульку — лучше всего готовят в Haxenbauer".
Из местных десертов обязательно стоит попробовать кайзершмаррн (толстый сладкий блинчик, посыпанный сахарной пудрой) и баварский крем (это что-то среднее между молочным муссом и кремом).
Английский сад (Englischer Garten) — один из крупнейших городских парков мира. Он спроектирован в конце XVIII века, дизайнеры стремились сохранить естественный ландшафт.
На территории находятся четыре пивных сада, в каждом продается определенная марка этого напитка. Есть поляны, где разрешено загорать нудистам.
А еще это один из первых публичных парков в Европе, открытых для всех граждан.
Английский сад (Englischer Garten) — один из крупнейших городских парков мира. Он спроектирован в конце XVIII века, дизайнеры стремились сохранить естественный ландшафт.
На территории находятся четыре пивных сада, в каждом продается определенная марка этого напитка. Есть поляны, где разрешено загорать нудистам.
А еще это один из первых публичных парков в Европе, открытых для всех граждан.
Ночная жизнь в Мюнхене тоже вполне насыщенная. В клубе P1 на Prinzregentenstrasse, 1, можно встретить знаменитостей — киноактеров, музыкантов, рассказывает гид по Баварии Игорь Ротэрмель. В Call me Drella посетителям при входе заклеивают камеру мобильного телефона, чтобы ни у кого не было компромата друг на друга.
Ночная жизнь в Мюнхене тоже вполне насыщенная. В клубе P1 на Prinzregentenstrasse, 1, можно встретить знаменитостей — киноактеров, музыкантов, рассказывает гид по Баварии Игорь Ротэрмель. В Call me Drella посетителям при входе заклеивают камеру мобильного телефона, чтобы ни у кого не было компромата друг на друга.
Недалеко от Мюнхена, на границе с Австрией, в национальном парке Берхтесгаден расположено самое чистое озеро Германии — Королевское (Königssee). Более века передвижение по воде разрешено только судам с электромоторами, весельным или педальным приводом. Туда могут отправиться любители активного отдыха.
А еще там находится чайный домик Гитлера, который после окончания Второй мировой войны американцы прозвали "Орлиным гнездом" за его расположение на вершине горы. Сейчас это туристическая достопримечательность, там работают несколько ресторанов, есть смотровые площадки.
Недалеко от Мюнхена, на границе с Австрией, в национальном парке Берхтесгаден расположено самое чистое озеро Германии — Королевское (Königssee). Более века передвижение по воде разрешено только судам с электромоторами, весельным или педальным приводом. Туда могут отправиться любители активного отдыха.
А еще там находится чайный домик Гитлера, который после окончания Второй мировой войны американцы прозвали "Орлиным гнездом" за его расположение на вершине горы. Сейчас это туристическая достопримечательность, там работают несколько ресторанов, есть смотровые площадки.
Самый популярный сувенир из Мюнхена — пивные кружки. Они бывают с крышками и без, стеклянные, керамические, самые красивые — ручной работы, рассказывает Евгений Ступников.
Необычный подарок — "Баварские часы". Они идут в другую сторону, и цифры расположены в обратном порядке. Сами баварцы говорят про себя: мы настолько консервативны, что даже время движется у нас назад.
Самый популярный сувенир из Мюнхена — пивные кружки. Они бывают с крышками и без, стеклянные, керамические, самые красивые — ручной работы, рассказывает Евгений Ступников.
Необычный подарок — "Баварские часы". Они идут в другую сторону, и цифры расположены в обратном порядке. Сами баварцы говорят про себя: мы настолько консервативны, что даже время движется у нас назад.