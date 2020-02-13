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Туризм
2020-02-13T08:00+0300
https://ria.ru/20200213/1564416968.html
Редкие красавицы Европы и следы дьявола. Гид по столице Баварии
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564420033_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_09e0e81822d756e28dad94c4178ad610.jpg
РИА Новости

Редкие красавицы Европы и следы дьявола. Гид по столице Баварии

08:00 13.02.2020
3496
Погулять по старинным площадям, увидеть полотна известных художников, попробовать вкуснейшего пива, оторваться в ночном клубе, а через пару часов — мчаться на лыжах в Альпах или купаться в самом чистом горном озере Германии. Маршрут по Мюнхену для любознательных туристов — в фотоленте РИА Новости.
CC0 / flyupmik /

На центральной городской площади Мариенплац стоит самый высокий (99 метров) собор Мюнхена — Фрауенкирхе, построенный в XVI веке и посвященный Деве Марии.

По легенде, его архитектор заключил сделку с сатаной, чтобы тот не мешал строительству. Князю тьмы было обещано сделать храм без окон. И действительно, если смотреть на здание с определенного ракурса, колонны полностью скрывают проемы. В подтверждение легенды туристам в соборе показывают "след дьявола" — отпечаток мужского ботинка на плите.

Мюнхен
1 из 16

На центральной городской площади Мариенплац стоит самый высокий (99 метров) собор Мюнхена — Фрауенкирхе, построенный в XVI веке и посвященный Деве Марии.

По легенде, его архитектор заключил сделку с сатаной, чтобы тот не мешал строительству. Князю тьмы было обещано сделать храм без окон. И действительно, если смотреть на здание с определенного ракурса, колонны полностью скрывают проемы. В подтверждение легенды туристам в соборе показывают "след дьявола" — отпечаток мужского ботинка на плите.

CC0 / flyupmik /
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Вокруг площади сосредоточены главные городские достопримечательности — Старая и Новая ратуши.

В Новой сейчас — резиденция обербургомистра (главы горсовета).

Здание, построенное в 1867 году в неоготическом стиле, украшено фигурами святых, баварских герцогов и королей династии Виттельсбахов, правивших здесь с конца XII до начала XX века.

Здание Новой ратуши на площади Мариенплац в Мюнхене
2 из 16

Вокруг площади сосредоточены главные городские достопримечательности — Старая и Новая ратуши.

В Новой сейчас — резиденция обербургомистра (главы горсовета).

Здание, построенное в 1867 году в неоготическом стиле, украшено фигурами святых, баварских герцогов и королей династии Виттельсбахов, правивших здесь с конца XII до начала XX века.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© Depositphotos / phil_bird

На центральной башне Новой ратуши установлены куранты. Ежедневно в 11 и 12 часов (летом еще и в 17) тридцать две фигуры высотой в человеческий рост пятнадцать минут разыгрывают разные сценки из городской жизни.

Часы Глокеншпиль на Новой Ратуше в Мюнхене
3 из 16

На центральной башне Новой ратуши установлены куранты. Ежедневно в 11 и 12 часов (летом еще и в 17) тридцать две фигуры высотой в человеческий рост пятнадцать минут разыгрывают разные сценки из городской жизни.

© Depositphotos / phil_bird
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Старая ратуша возведена в начале XIV века.

Именно здесь произнес речь соратник Гитлера Йозеф Геббельс 9 ноября 1938 года, накануне серии еврейских погромов — "Хрустальной ночи".

Сейчас в здании — Музей игрушек.

Мариенплац - центральная площадь Мюнхена
4 из 16

Старая ратуша возведена в начале XIV века.

Именно здесь произнес речь соратник Гитлера Йозеф Геббельс 9 ноября 1938 года, накануне серии еврейских погромов — "Хрустальной ночи".

Сейчас в здании — Музей игрушек.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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CC0 / flyupmike /

Рядом с Мариенплац есть старый открытый рынок — Виктуалиенмаркт (Viktualienmarkt), построенный в начале XIX века. Там угощают местными блюдами и сырами разных сортов.

Интересно, что многие продавцы — потомственные предприниматели, несколько поколений их предков торговали здесь.

Овощи на рынке Виктуалиенмаркт в Мюнхене
5 из 16

Рядом с Мариенплац есть старый открытый рынок — Виктуалиенмаркт (Viktualienmarkt), построенный в начале XIX века. Там угощают местными блюдами и сырами разных сортов.

Интересно, что многие продавцы — потомственные предприниматели, несколько поколений их предков торговали здесь.

CC0 / flyupmike /
CC0 / RitaE /

Азамкирхе (Asamkirche) — великолепный храм в стиле позднего барокко — построен в 1733 году.

Его возводили братья Азамы — Эгид Квирин, архитектор и скульптор, и Космас Дамиан, писавший фрески. Asamkirche должен был стать их домашней церковью, но горожане настояли, чтобы эту красоту открыли для всех желающих.

Церковь Азамкирхе в Мюнхене
6 из 16

Азамкирхе (Asamkirche) — великолепный храм в стиле позднего барокко — построен в 1733 году.

Его возводили братья Азамы — Эгид Квирин, архитектор и скульптор, и Космас Дамиан, писавший фрески. Asamkirche должен был стать их домашней церковью, но горожане настояли, чтобы эту красоту открыли для всех желающих.

CC0 / RitaE /
CC0 / deutschlan /

Все самые крупные художественные музеи Мюнхена расположены в одном районе — рядом с площадью Кёнигсплац.

Шедевры Рембрандта, Рубенса, Ван Дейка, Джотто, Леонардо, Рафаэля, Эль Греко — всего девять тысяч картин — составляют коллекцию Старой пинакотеки (Alte Pinakothek). В Новой — произведения импрессионистов и постимпрессионистов, в том числе Моне, Мане, Ван Гога, Гогена.

Работы немецких художников представлены в галерее Ленбаххауза, а изделия из камня и скульптуры — в Глиптотеке. Среди самых ценных экспонатов — мраморный "Фавн Барберини", датируемый примерно 200 годом до нашей эры, "Аполлон Тенейский" (приблизительно 560-550 годы до нашей эры), древнегреческие статуи Гомера и Диомеда.

Здание Глиптотеки в Мюнхене
7 из 16

Все самые крупные художественные музеи Мюнхена расположены в одном районе — рядом с площадью Кёнигсплац.

Шедевры Рембрандта, Рубенса, Ван Дейка, Джотто, Леонардо, Рафаэля, Эль Греко — всего девять тысяч картин — составляют коллекцию Старой пинакотеки (Alte Pinakothek). В Новой — произведения импрессионистов и постимпрессионистов, в том числе Моне, Мане, Ван Гога, Гогена.

Работы немецких художников представлены в галерее Ленбаххауза, а изделия из камня и скульптуры — в Глиптотеке. Среди самых ценных экспонатов — мраморный "Фавн Барберини", датируемый примерно 200 годом до нашей эры, "Аполлон Тенейский" (приблизительно 560-550 годы до нашей эры), древнегреческие статуи Гомера и Диомеда.

CC0 / deutschlan /
CC0 / designerpoint /

В музее BMW представлены все модели автомобилей и мотоциклов — от первых до суперсовременных. Ежегодно выставочные стенды принимают четверть миллиона гостей, это третья по посещаемости музейная площадка в столице Баварии.

Музей BMW в Мюнхене
8 из 16

В музее BMW представлены все модели автомобилей и мотоциклов — от первых до суперсовременных. Ежегодно выставочные стенды принимают четверть миллиона гостей, это третья по посещаемости музейная площадка в столице Баварии.

CC0 / designerpoint /
CC0 / Heidelbergerin /

Дворец Нимфенбург XVII века — бывшая летняя резиденция Виттельсбахов.

В одном из залов — Галерее красавиц — портреты 36 женщин, поразивших своими чертами художника Йозефа Штилера. Все работы написаны в 1827-1850 годах. С изображениями немецких принцесс, например Александры Баварской, соседствуют портреты простых горожанок.

Дворец Нимфенбург на западе Мюнхена
9 из 16

Дворец Нимфенбург XVII века — бывшая летняя резиденция Виттельсбахов.

В одном из залов — Галерее красавиц — портреты 36 женщин, поразивших своими чертами художника Йозефа Штилера. Все работы написаны в 1827-1850 годах. С изображениями немецких принцесс, например Александры Баварской, соседствуют портреты простых горожанок.

CC0 / Heidelbergerin /
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Каждый год уже больше двух веков во второй половине сентября в городе проводится Октоберфест — знаменитый праздник пива. Считается, что это самое масштабное в мире народное гулянье.

По правилам в фестивале могут участвовать только мюнхенские пивоварни, которые готовят специальное "октоберфестовское" пиво с содержанием алкоголя от 5,8 до 6,3 процента.

На праздник съезжается до шести миллионов туристов.

Пивной праздник Октоберфест
10 из 16

Каждый год уже больше двух веков во второй половине сентября в городе проводится Октоберфест — знаменитый праздник пива. Считается, что это самое масштабное в мире народное гулянье.

По правилам в фестивале могут участвовать только мюнхенские пивоварни, которые готовят специальное "октоберфестовское" пиво с содержанием алкоголя от 5,8 до 6,3 процента.

На праздник съезжается до шести миллионов туристов.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
CC0 / wpoeschl /

Ховбройхаус (Hofbreuhaus) — придворная пивоварня, открытая в 1607 году. Двести лет назад ее перестроили в ресторан, теперь это достопримечательность Мюнхена. Сюда захаживали разные люди — от Моцарта до Гитлера. Бывал товарищ Ленин.

По многочисленным просьбам постоянных клиентов в 1970 году владельцы заказали большой кованый сейф с закрывающимися на замок ячейками, где завсегдатаи хранят личные пивные кружки. Ячейки передаются по наследству.

В пивном ресторане Ховбройхаус в Мюнхене
11 из 16

Ховбройхаус (Hofbreuhaus) — придворная пивоварня, открытая в 1607 году. Двести лет назад ее перестроили в ресторан, теперь это достопримечательность Мюнхена. Сюда захаживали разные люди — от Моцарта до Гитлера. Бывал товарищ Ленин.

По многочисленным просьбам постоянных клиентов в 1970 году владельцы заказали большой кованый сейф с закрывающимися на замок ячейками, где завсегдатаи хранят личные пивные кружки. Ячейки передаются по наследству.

CC0 / wpoeschl /
© Фото : Pixabay/RitaE

К местному пиву отлично подойдут белые вареные сосиски. Особенно вкусно их готовят в ресторане Spatenhaus, говорит гид по Баварии Евгений Ступников. "Там, а также в находящемся рядом Zum Franziskaner рекомендую еще и совершенно потрясающую жареную утку и говяжьи печеночные отбивные, — добавляет он. — Свиное колено — рульку — лучше всего готовят в Haxenbauer".

Из местных десертов обязательно стоит попробовать кайзершмаррн (толстый сладкий блинчик, посыпанный сахарной пудрой) и баварский крем (это что-то среднее между молочным муссом и кремом).

Кружка с пивом
12 из 16

К местному пиву отлично подойдут белые вареные сосиски. Особенно вкусно их готовят в ресторане Spatenhaus, говорит гид по Баварии Евгений Ступников. "Там, а также в находящемся рядом Zum Franziskaner рекомендую еще и совершенно потрясающую жареную утку и говяжьи печеночные отбивные, — добавляет он. — Свиное колено — рульку — лучше всего готовят в Haxenbauer".

Из местных десертов обязательно стоит попробовать кайзершмаррн (толстый сладкий блинчик, посыпанный сахарной пудрой) и баварский крем (это что-то среднее между молочным муссом и кремом).

© Фото : Pixabay/RitaE
© РИА Новости / Фото Евгении Томиловой

Английский сад (Englischer Garten) — один из крупнейших городских парков мира. Он спроектирован в конце XVIII века, дизайнеры стремились сохранить естественный ландшафт.

На территории находятся четыре пивных сада, в каждом продается определенная марка этого напитка. Есть поляны, где разрешено загорать нудистам.

А еще это один из первых публичных парков в Европе, открытых для всех граждан.

Фотопутешествие с РИА Новости: Мюнхен
13 из 16

Английский сад (Englischer Garten) — один из крупнейших городских парков мира. Он спроектирован в конце XVIII века, дизайнеры стремились сохранить естественный ландшафт.

На территории находятся четыре пивных сада, в каждом продается определенная марка этого напитка. Есть поляны, где разрешено загорать нудистам.

А еще это один из первых публичных парков в Европе, открытых для всех граждан.

© РИА Новости / Фото Евгении Томиловой
© РИА Новости / Алексей Наумов

Ночная жизнь в Мюнхене тоже вполне насыщенная. В клубе P1 на Prinzregentenstrasse, 1, можно встретить знаменитостей — киноактеров, музыкантов, рассказывает гид по Баварии Игорь Ротэрмель. В Call me Drella посетителям при входе заклеивают камеру мобильного телефона, чтобы ни у кого не было компромата друг на друга.

Ночной клуб
14 из 16

Ночная жизнь в Мюнхене тоже вполне насыщенная. В клубе P1 на Prinzregentenstrasse, 1, можно встретить знаменитостей — киноактеров, музыкантов, рассказывает гид по Баварии Игорь Ротэрмель. В Call me Drella посетителям при входе заклеивают камеру мобильного телефона, чтобы ни у кого не было компромата друг на друга.

© РИА Новости / Алексей Наумов
© Фото : Pixabay/ TreptowerAlex

Недалеко от Мюнхена, на границе с Австрией, в национальном парке Берхтесгаден расположено самое чистое озеро Германии — Королевское (Königssee). Более века передвижение по воде разрешено только судам с электромоторами, весельным или педальным приводом. Туда могут отправиться любители активного отдыха.

А еще там находится чайный домик Гитлера, который после окончания Второй мировой войны американцы прозвали "Орлиным гнездом" за его расположение на вершине горы. Сейчас это туристическая достопримечательность, там работают несколько ресторанов, есть смотровые площадки.

Кельштайнхаус (Орлиное гнездо) в округе Берхтесгаден, Бавария, Германия
15 из 16

Недалеко от Мюнхена, на границе с Австрией, в национальном парке Берхтесгаден расположено самое чистое озеро Германии — Королевское (Königssee). Более века передвижение по воде разрешено только судам с электромоторами, весельным или педальным приводом. Туда могут отправиться любители активного отдыха.

А еще там находится чайный домик Гитлера, который после окончания Второй мировой войны американцы прозвали "Орлиным гнездом" за его расположение на вершине горы. Сейчас это туристическая достопримечательность, там работают несколько ресторанов, есть смотровые площадки.

© Фото : Pixabay/ TreptowerAlex
© Фото : Pixabay/diema

Самый популярный сувенир из Мюнхена — пивные кружки. Они бывают с крышками и без, стеклянные, керамические, самые красивые — ручной работы, рассказывает Евгений Ступников.

Необычный подарок — "Баварские часы". Они идут в другую сторону, и цифры расположены в обратном порядке. Сами баварцы говорят про себя: мы настолько консервативны, что даже время движется у нас назад.

Солнечные часы
16 из 16

Самый популярный сувенир из Мюнхена — пивные кружки. Они бывают с крышками и без, стеклянные, керамические, самые красивые — ручной работы, рассказывает Евгений Ступников.

Необычный подарок — "Баварские часы". Они идут в другую сторону, и цифры расположены в обратном порядке. Сами баварцы говорят про себя: мы настолько консервативны, что даже время движется у нас назад.

© Фото : Pixabay/diema
3832104
ТуризмБаварияТуризмФото - ТуризмГерманияМюнхен
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