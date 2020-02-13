Редкие красавицы Европы и следы дьявола. Гид по столице Баварии

Рядом с Мариенплац есть старый открытый рынок — Виктуалиенмаркт (Viktualienmarkt), построенный в начале XIX века. Там угощают местными блюдами и сырами разных сортов.

Интересно, что многие продавцы — потомственные предприниматели, несколько поколений их предков торговали здесь.