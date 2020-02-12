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Израильская авиакомпания "Эль-Аль" приостановила полеты в Гонконг
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РИА Новости

Израильская авиакомпания "Эль-Аль" приостановила полеты в Гонконг

23:55 12.02.2020
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© AP Photo / Dan BaliltyАэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве
Аэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве
© AP Photo / Dan Balilty
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 фев - РИА Новости. Израильская флагманская авиакомпания "Эль-Аль" приостанавливает авиасообщение с Гонконгом и сокращает количество рейсов в Таиланд из-за коронавируса, сообщила газета Jerusalem Post.
"Эль-Аль" заявила в среду, что временно прекращает рейсы в Гонконг и сокращает количество рейсов в Бангкок, поскольку власти стремятся сдержать распространение коронавируса нового типа", - говорится в публикации.
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Прежде авиакомпания еженедельно осуществляла шесть регулярных рейсов между Тель-Авивом и Гонконгом. Они будут прекращены до 20 марта. Освободившиеся мощности будут использованы на европейских и североамериканских линиях.
Компания также продлит запрет на полеты в Пекин еще на месяц - до 24 апреля.
Руководство "Эль-Аль" в среду объявило, что из-за мер, связанных с коронавирусом, предполагаемый доход авиакомпании за первый квартал 2020 года снизится на 30 миллионов долларов.
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