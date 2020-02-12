Госдеп не поддержал наступление Хафтара на Триполи

ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. США не поддерживают наступление командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара на Триполи, но считают его партнером по борьбе с терроризмом, заявил помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер.

"Я могу однозначно заявить, что мы поддерживаем Правительство национального согласия. Мы не поддерживаем наступление Хафтара на Триполи", - сказал он, выступая в комитете сената по иностранным делам. По его словам, в настоящее время Хафтар контролирует около 75% ливийской территории.

В то же время он отметил, что Хафтар является партнером США по борьбе с терроризмом в Ливии . "И хотя мы считаем многие его действия контрпродуктивными, Хафтар является частью проблемы и частью ее решения", - добавил дипломат.

Он также призывал Хафтара участвовать в процессе политического урегулирования под эгидой ООН.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия (ПНС). Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара.