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Госдеп не поддержал наступление Хафтара на Триполи
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РИА Новости

Госдеп не поддержал наступление Хафтара на Триполи

23:50 12.02.2020
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. США не поддерживают наступление командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара на Триполи, но считают его партнером по борьбе с терроризмом, заявил помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер.
"Я могу однозначно заявить, что мы поддерживаем Правительство национального согласия. Мы не поддерживаем наступление Хафтара на Триполи", - сказал он, выступая в комитете сената по иностранным делам. По его словам, в настоящее время Хафтар контролирует около 75% ливийской территории.
В то же время он отметил, что Хафтар является партнером США по борьбе с терроризмом в Ливии. "И хотя мы считаем многие его действия контрпродуктивными, Хафтар является частью проблемы и частью ее решения", - добавил дипломат.
Он также призывал Хафтара участвовать в процессе политического урегулирования под эгидой ООН.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия (ПНС). Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны ливийского ПНС Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар, сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
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Халифа ХафтарЛивияООНСШАВ мире
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