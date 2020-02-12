Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Его признали виновным в вымогательстве в особо крупном размере и приговорили к трем годам заключения в колонии строгого режима. При этом по данной статье может грозить до 15 лет тюрьмы.
Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова, экс-начальник управления ФСИН находился под подпиской о невыезде.
По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности.
СК проверит обеспечение режима безопасности в Чертановском суде и оценит действия сотрудников службы судебных приставов и должностных лиц, ответственных за организацию пропускного и внутриобъектового режима.
Болезнь Свиридова
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Адвокат Виктора Свиридова Григорий Иванищев рассказал РИА Новости, что у его подзащитного была неоперабельная опухоль. По его словам, экс-начальнику управления ФСИН оставалось жить около года, а рак четвертой стадии входит в перечень болезней, с которыми нельзя заключать под стражу.
"Но судья посчитала, что не было достаточно доказательств этого заболевания, хотя вся история болезни была подшита к делу", — сказал Иванищев.
В свою очередь, адвокат Александр Котельницкий заявил, что по настроению экс-чиновника нельзя было понять, что он подавлен.
Родные Виктора Свиридова отказались комментировать произошедшее в суде. Об этом рассказал адвокат Григорий Иванищев. Он добавил, что они не знают, будут ли участвовать в следственных мероприятиях и просить материальной компенсации.
Юрист также не обладает информацией, признают ли родственников экс-сотрудника ФСИН потерпевшими в рамках дела о халатности.
Видео досмотра
СМИ опубликовали кадры досмотра Свиридова в здании суда. У него проверили содержимое сумки, однако никаких подозрительных предметов не обнаружили. После проверки экс-глава управления ФСИН не стал снимать куртку и прошел в зал суда в верхней одежде.
Следователи проверят данную видеозапись и рассчитывают восстановить обстоятельства досмотра Свиридова.
В пресс-службе Мосгорсуда рассказали, что рамки металлодетектора в Чертановском суде были исправны.