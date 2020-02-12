Израиль заморозил контакты с Управлением ООН по правам человека

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац дал распоряжение сотрудникам МИД заморозить контакты с Управлением верховного комиссара ООН по правам человека после публикации УВКПЧ черного списка предприятий, сотрудничающих с еврейскими поселениями на Западном берегу.

"Министр иностранных дел Исраэль Кац отдал распоряжение сотрудникам МИД заморозить контакты с Управлением верховного комиссара (УВКПЧ) ООН по правам человека, которое поощряет кампанию бойкота Израиля", - говорится в сообщении пресс-службы главы израильского МИД.

Министр Кац добавил, что этот шаг возглавляемого им ведомства направлен на защиту компаний, действующих на территории государства Израиль.

Ранее УВКПЧ ООН опубликовало список из 112 компаний, которые имеют деловые связи с еврейскими поселениями на Западном берегу реки Иордан. Из них 94 расположены в Израиле, и 18 - на территории шести других государств. Президент Израиля Реувен Ривлин сообщил, что в список вошли важнейшие израильские компании, в том числе банки, компании мобильной и интернет-связи, крупнейшие торговые сети.

МИД Израиля оставался единственной структурой, поддерживающей связи с УВКПЧ ООН после решения израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху о выходе страны из этой структуры ООН. Нетаньяху также прокомментировал публикацию черного списка предприятий, сотрудничающих с поселениями.

"Совет ООН по правам человека является предвзятым органом, который лишен влияния. Не зря я уже приказал разорвать с ним связи. Недаром американская администрация пошла вместе с нами на этот шаг", - цитирует заявление Нетаньяху канцелярия премьер-министра.