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МВФ выразил готовность сотрудничать с Ливаном по вопросам экономики
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РИА Новости

МВФ выразил готовность сотрудничать с Ливаном по вопросам экономики

23:46 12.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Международный Валютный Фонд (МВФ) в ответ на запрос ливанских властей выразил готовность сотрудничать с ними в вопросе экономических реформ и политики в стране, говорится в заявлении пресс-секретаря фонда Джерри Райса.
"Недавно мы получили просьбу от ливанских властей начать консультации и предоставить техническую поддержку по макроэкономическим вопросам, стоящим перед экономикой (Ливана). Мы готовы оказать помощь властям. В рамках своего мандата МВФ предоставляет своим странам-членам консультации по вопросам политики и реформ, направленным на восстановление макроэкономической стабильности и содействия росту", - заявил Райс.
Что касается вопросов долга, то они должны решаться в консультации с властями страны, добавил он.
Во вторник в центре ливанской столицы возобновились ожесточенные столкновения между антиправительственными демонстрантами и стражами порядка. Демонстранты с шести утра начали предпринимать попытки блокировать подъезды к парламенту с целью сорвать заседание по вынесению вотума доверия новому правительству Хасана Дияба.
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Столкновения с военными и полицией продолжаются сразу в нескольких районах центрального Бейрута. По данным ливанского отделения Красного Креста, пострадали уже более 150 человек, около 40 госпитализированы. Среди раненых есть также сотрудники правоохранительных органов.
Президент Ливана Мишель Аун 22 января утвердил состав нового правительства из 20 министров - технократов во главе с премьером Хасаном Диябом. Впервые ливанская правительственная команда была сформирована не из политиков и представителей партий. В состав кабинета вошли шесть министров-женщин, а Зейна Акр стала первой в арабском мире женщиной-министром обороны.
Новое правительство появилось на фоне сильного экономического и финансового кризиса, который вызвал массовые антиправительственные демонстрации, продолжающиеся с 17 октября, спустя две недели на фоне волнений в отставку подало правительство Саада Харири. Народные движения и часть крупных политических партий не поддержали новый министерский состав во главе с Диябом, заявив, что он является политизированным, как прежнее правительство, и неспособно вывести страну из кризиса.
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Мишель АунСаад ХаририДжерри РайсМВФЛиванВ мире
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