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Finnair планирует сократить штат пилотов из-за коронавируса
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РИА Новости

Finnair планирует сократить штат пилотов из-за коронавируса

23:42 12.02.2020
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© Flickr / lautsuСамолет авиакомпании Finnair
Самолет авиакомпании Finnair
© Flickr / lautsu
ХЕЛЬСИНКИ, 12 фев - РИА Новости. Авиакомпания Finnair инициировала переговоры с пилотами дальнемагистральных рейсов о возможном сокращении из-за вспышки коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Стратегия финского перевозчика строилась на концепции развития авиасообщения с Азией и, в частности, Китаем. Из-за коронавируса авиакомпания отменила около 200 рейсов в Китай.
"Finnair сообщает, что инициировал процедуру обсуждения трудовых соглашений с пилотами дальнемагистральных рейсов. Компания оценивает влияние отмены рейсов в Китай со своими потребностями в персонале. Ненормальная ситуация, создаваемая коронавирусом, кажется, длится дольше, чем ожидалось", - говорится в сообщении.
Генеральный директор Finnair Топи Маннер 7 февраля, представляя итоги работы за 2019 год, заявил, что финансовое воздействие коронавируса будет ограниченным.
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"Прямое экономическое воздействие коронавируса в первом квартале 2020 года будет относительно ограниченным, даже если отмены авиарейсов на материковый Китай будут продолжаться до конца первого квартала 2020 года", - сказал Маннер.
Finnair - крупнейшая авиакомпания Финляндии, основана в 1923 году. Входит в альянс OneWorld. Контрольный пакет акций принадлежит государству. Перевезла в 2019 году 14,7 миллиона пассажиров (плюс 10,3% к 2018 году).
Власти Китая 31 декабря проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны, в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, превысило 44 тысячи человек, из них больше 1,1 тысячи скончались. Сообщалось о случаях заражения этим вирусом в том числе и в странах ЕС.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыВОЗФинляндияАзияУханьFinnairВ мире
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