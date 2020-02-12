В новой зоне платной парковки в Москве устанавливают паркоматы

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Информационные щиты и паркоматы начали устанавливать в новой зоне платной парковки в Москве, завершить работы планируется до 17 февраля, сообщали РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).
Ранее в АМПП рассказали, что по запросам депутатов и местных жителей с 17 февраля появится платная парковка ещё на 80 улицах - там, где не хватает мест для парковки, где находятся точки притяжения автомобилистов из других районов и городов.
2 января, 14:37В Москве будет 70 бесплатных парковочных дней в этом году
"На каждой улице, где планируются изменения, уже проводятся работы по установке дорожных знаков, информационных щитов с номером парковочной зоны и тарифом, а также паркоматов для оплаты. Все работы будут завершены до 17 февраля", - отмечает пресс-служба.
Также сообщается, что АМПП информирует жителей об изменениях при помощи различных ресурсов, в том числе через СМИ, социальные сети, рассылки, push-уведомления и бегущую строку на экранах в метрополитене.
25 декабря 2019, 19:59Собянин рассказал об эффекте от платных парковок