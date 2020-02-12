В новой зоне платной парковки в Москве устанавливают паркоматы

В Москве будет 70 бесплатных парковочных дней в этом году

В Москве будет 70 бесплатных парковочных дней в этом году

"На каждой улице, где планируются изменения, уже проводятся работы по установке дорожных знаков, информационных щитов с номером парковочной зоны и тарифом, а также паркоматов для оплаты. Все работы будут завершены до 17 февраля", - отмечает пресс-служба.