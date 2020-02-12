ВОЗ назвала сроки тестирования вакцин против коронавируса на людях

ЖЕНЕВА, 12 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Первые Первые вакцины против нового коронавируса начнут проходить тесты на людях через три-четыре месяца, заявила на брифинге в среду главный исполнительный директор ВОЗ Сумия Шваминатан.

Она прокомментировала итоги глобального форума ВОЗ по ситуации с коронавирусом , который прошел в Женеве 11 и 12 февраля при участии примерно 400 ученых. По завершении встречи эксперты согласовали приоритеты работы с новым заболеванием, в том числе порядок разработки новых вакцин против вируса.

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"Среднесрочные приоритеты касаются разработки вакцин и лекарств для этого заболевания. В разработке уже четыре возможные вакцины. Скорее всего, первую или вторую начнут испытывать на людях через три-четыре месяца. Это само по себе будет очень быстрым прогрессом", - сказала представитель ВОЗ.

"Но ученые также обсудили, какие должны быть временные рамки для определения, какую из вакцин нужно приоритетно тестировать. При этом вакцина будет доступна 12-18 месяцев", - добавила она.