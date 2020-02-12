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ВОЗ назвала сроки тестирования вакцин против коронавируса на людях
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РИА Новости

ВОЗ назвала сроки тестирования вакцин против коронавируса на людях

23:07 12.02.2020 (обновлено: 23:08 12.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ЖЕНЕВА, 12 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Первые вакцины против нового коронавируса начнут проходить тесты на людях через три-четыре месяца, заявила на брифинге в среду главный исполнительный директор ВОЗ Сумия Шваминатан.
Она прокомментировала итоги глобального форума ВОЗ по ситуации с коронавирусом, который прошел в Женеве 11 и 12 февраля при участии примерно 400 ученых. По завершении встречи эксперты согласовали приоритеты работы с новым заболеванием, в том числе порядок разработки новых вакцин против вируса.
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"Среднесрочные приоритеты касаются разработки вакцин и лекарств для этого заболевания. В разработке уже четыре возможные вакцины. Скорее всего, первую или вторую начнут испытывать на людях через три-четыре месяца. Это само по себе будет очень быстрым прогрессом", - сказала представитель ВОЗ.
"Но ученые также обсудили, какие должны быть временные рамки для определения, какую из вакцин нужно приоритетно тестировать. При этом вакцина будет доступна 12-18 месяцев", - добавила она.
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Среди срочных приоритетов, которые были согласованы на глобальном форуме, Шваминатан назвала, в частности, определение способов передачи вируса и того, как он перешел к человеку, эпидемиологию заболевания, а также меры по предотвращению и сдерживанию его распространения.
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