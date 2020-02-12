Палестина примет меры против компаний, вошедших в "черный список" ООН

ГАЗА, 12 фев - РИА Новости. Власти Власти Палестины примут меры в отношении компаний, которые названы ООН незаконно действующими в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан, сообщает агентство ВАФА со ссылкой на заявление премьер-министра Палестины Мухаммеда Штайе.

Ранее УВКПЧ ООН опубликовало список из 112 компаний, которые имеют деловые связи с еврейскими поселениями на Западном берегу реки Иордан, из них 94 расположены в Израиле и 18 - на территории шести других государств. В список, в частности, попали Airbnb, Expedia, eDreams, TripAdvisor, Alstom и Booking.com.

"Мы будем преследовать компании, которые упомянуты в списке ООН, по закону через международные правовые институты и через суды в их странах за их участие в нарушении прав человека. Мы будем требовать компенсацию за незаконное использование наших оккупированных территорий и участие в экономической деятельности без соблюдения палестинских законов и налоговых обязательств", - цитирует ВАФА слова Штайе.

По сообщению агентства, Штайе призвал компании немедленно закрыть свои филиалы в поселениях. Премьер Палестины подчеркнул, что их присутствие является нарушением международного права и резолюций ООН.

"Палестинское правительство готово изучить возможность переноса предприятий и штаб-квартир этих компаний в палестинские города и деревни, если их администрации пожелают исправиться", - добавил Штайе.