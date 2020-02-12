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Палестина примет меры против компаний, вошедших в "черный список" ООН
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РИА Новости

Палестина примет меры против компаний, вошедших в "черный список" ООН

22:55 12.02.2020
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© Abbas MomaniНовый премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе в своем офисе в Рамалле. 10 марта 2019
Новый премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе в своем офисе в Рамалле. 10 марта 2019
© Abbas Momani
ГАЗА, 12 фев - РИА Новости. Власти Палестины примут меры в отношении компаний, которые названы ООН незаконно действующими в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан, сообщает агентство ВАФА со ссылкой на заявление премьер-министра Палестины Мухаммеда Штайе.
Ранее УВКПЧ ООН опубликовало список из 112 компаний, которые имеют деловые связи с еврейскими поселениями на Западном берегу реки Иордан, из них 94 расположены в Израиле и 18 - на территории шести других государств. В список, в частности, попали Airbnb, Expedia, eDreams, TripAdvisor, Alstom и Booking.com.
"Мы будем преследовать компании, которые упомянуты в списке ООН, по закону через международные правовые институты и через суды в их странах за их участие в нарушении прав человека. Мы будем требовать компенсацию за незаконное использование наших оккупированных территорий и участие в экономической деятельности без соблюдения палестинских законов и налоговых обязательств", - цитирует ВАФА слова Штайе.
По сообщению агентства, Штайе призвал компании немедленно закрыть свои филиалы в поселениях. Премьер Палестины подчеркнул, что их присутствие является нарушением международного права и резолюций ООН.
"Палестинское правительство готово изучить возможность переноса предприятий и штаб-квартир этих компаний в палестинские города и деревни, если их администрации пожелают исправиться", - добавил Штайе.
Согласно резолюции 31/36 Совета ООН по правам человека, список компаний, занимающихся незаконной активностью в израильских поселениях на палестинских территориях, должен пополняться ежегодно. В этой связи УВКПЧ ООН рекомендует создать для этой цели группу независимых экспертов, с ограниченным по времени мандатом, которая будет напрямую докладывать Совету о продвижении данной деятельности.
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