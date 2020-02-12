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Ядерные технологии
2020-02-12T23:29+0300
https://ria.ru/20200212/1564629139.html
Росатом не получал от Боливии уведомления о приостановке проекта
https://cdn22.img.ria.ru/images/152995/55/1529955595_0:291:3124:2048_1036x0_80_0_0_fa7a6136a854e7903c6048f7bd101426.jpg
РИА Новости

Росатом не получал от Боливии уведомления о приостановке проекта

20:48 12.02.2020 (обновлено: 23:29 12.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд компании "Росатом"
Стенд компании Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" не получала от боливийской стороны заявлений о приостановке совместного проекта по строительству центра ядерной науки и технологий, сообщил РИА Новости представитель Росатома.
В среду боливийское агентство по ядерной энергии (ABEN) распространило заявление, что правительство Боливии приостанавливает проект по строительству этого ядерного центра до тех пор, пока парламент и прокуратура этой страны "не выскажутся по этому вопросу".
Протесты в Боливии
14 ноября 2019, 08:15Ядерные технологии
В Росатоме сообщили о работе по проекту центра ядерных технологий в Боливии
"Комментария этого сообщения пока не может быть, поскольку официальных заявлений от боливийской стороны мы не получали", - сказал собеседник агентства.
"Росатом" продолжает реализацию проекта", - добавили в госкорпорации.
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Ядерные технологииГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"БоливияВ мире
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