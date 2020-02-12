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https://ria.ru/20200212/1564629037.html
ВОЗ сообщила о снижении числа заболевших коронавирусом в Китае
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РИА Новости

ВОЗ сообщила о снижении числа заболевших коронавирусом в Китае

22:45 12.02.2020 (обновлено: 23:15 12.02.2020)
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© REUTERS / CNS PhotoРабочие проводят дезинфекцию офиса в Шанхае
Рабочие проводят дезинфекцию офиса в Шанхае
© REUTERS / CNS Photo
ЖЕНЕВА, 12 фев — РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество новых заболевших коронавирусом в Китае последнюю неделю стабильно снижается, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Но это надо рассматривать с исключительной осторожностью. Вспышка все еще может пойти в другую сторону", — отметил он.
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При этом гендиректор ВОЗ напомнил, что количество стран, где были обнаружены заболевшие вирусом, с 4 февраля остается неизменным.

Распространение коронавируса

В конце прошлого года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. В последующем эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
По последним данным, число подтвержденных случаев заболевания в Китае превысило 44 тысячи человек, из них больше тысячи скончались.
ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Заболевание передается воздушно-капельным путем, а также через прикосновение грязными руками к глазам.
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Среди основных симптомов — сухой кашель, затрудненное дыхание вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. В некоторых случаях болезнь протекает без пневмонии.
В России зафиксировали два случая заболевания. Оба — у граждан Китая. Российское правительство приняло ряд мер для борьбы с распространением вируса. В частности, закрыт участок границы с Китаем на Дальнем Востоке, ограничено пересечение границы с Монголией, отменены рабочие визы для китайских граждан, принято решение эвакуировать россиян из провинции Хубэй, приостановлены полеты в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.
Скорость распространения нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
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КоронавирусыРаспространение нового коронавирусаВОЗКитайУханьВ мире
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