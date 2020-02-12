ВОЗ сообщила о снижении числа заболевших коронавирусом в Китае

ЖЕНЕВА, 12 фев — РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество новых заболевших Количество новых заболевших коронавирусом в Китае последнюю неделю стабильно снижается, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Но это надо рассматривать с исключительной осторожностью. Вспышка все еще может пойти в другую сторону", — отметил он.

При этом гендиректор ВОЗ напомнил, что количество стран, где были обнаружены заболевшие вирусом, с 4 февраля остается неизменным.

Распространение коронавируса

В конце прошлого года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань . В последующем эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

По последним данным, число подтвержденных случаев заболевания в Китае превысило 44 тысячи человек, из них больше тысячи скончались.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Заболевание передается воздушно-капельным путем, а также через прикосновение грязными руками к глазам.

Среди основных симптомов — сухой кашель, затрудненное дыхание вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. В некоторых случаях болезнь протекает без пневмонии.

В России зафиксировали два случая заболевания. Оба — у граждан Китая. Российское правительство приняло ряд мер для борьбы с распространением вируса . В частности, закрыт участок границы с Китаем на Дальнем Востоке, ограничено пересечение границы с Монголией, отменены рабочие визы для китайских граждан, принято решение эвакуировать россиян из провинции Хубэй, приостановлены полеты в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.