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https://ria.ru/20200212/1564629003.html
Нарышкин: Польша стала пособницей нацистской Германии еще в 1934 году
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РИА Новости

Нарышкин: Польша стала пособницей нацистской Германии еще в 1934 году

22:55 12.02.2020 (обновлено: 04:52 13.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Польша еще в 1934 году, заключив договор о ненападении с Германией, стала молчаливой пособницей Берлина в его агрессивных устремлениях, заявил глава Российского исторического общества и Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в эфире программы "Секретные материалы", вышедшей в среду на канале "Звезда".
Программа была посвящена опровержению мифов, насаждаемых Западом и рядом стран Восточной Европы касательно истории Второй мировой войны, среди таких тезисов - утверждение, что заключение советско-германского договора о ненападении в августе 1939 года способствовало началу войны.
"Следует вспомнить о событиях, которые предшествовали подписанию (советско-германского) договора. Это, прежде всего, тот факт, что западноевропейские страны, прежде всего Великобритания и Франция, позволили гитлеровской Германии возродить сильную армию и мощный военно-промышленный комплекс", - заявил Нарышкин.
"Советское руководство видело весь цинизм, подлость политики умиротворения западных государств, которые, по сути, толкали гитлеровскую Германию на восток. Следует вспомнить, что Польша одной из первых заключила договор о ненападении (с Германией). По сути Польша стала молчаливым пособником агрессора уже в 1934 году", - сказал он.
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По словам Нарышкина, была очевидной и "очень пассивная позиция Великобритании и Франции на летних переговорах 1939 года" в Москве, когда эти страны были представлены представителями внешнеполитических ведомств среднего уровня, что фактически ставило крест на возможности подписания между ними договора о противодействии германской агрессии.
"И накануне 23 августа 1939 года стало окончательно понятно, что заключение договора между Францией, Великобританией и Советским Союзом невозможно", - добавил Нарышкин.
Нижняя палата польского парламента ранее приняла резолюцию о том, что СССР наравне с Германией виноват в начале войны. Ее авторы утверждают, что "к началу Второй мировой войны привели две тогдашние тоталитарные державы: гитлеровская Германия и сталинский Советский союз, а после заключения 23 августа 1939 года в Москве позорного пакта Молотова-Риббентропа первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и государства Центральной и Восточной Европы".
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11 февраля, 20:05
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Великая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Сергей НарышкинПольшаГерманияВ мире
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Да просто сделайте уже памятку:все страны Европы НА МОМЕНТ ПАКТА уже дружат с Гитлером... 1933 – «Пакт четырех» пакт согласия и сотрудничества между Англией, Францией, Италией и Германией 1934 – Пакт Гитлера-Пилсудского. Договор о ненападении между Польшей и Германией 1935 – Англо-германское морское соглашение 1935 года 1936 – Антикоминтерновский акт Германия-Япония 1938 – Англо-германская Декларация Гитлера-Чемберлена 1938 – Франция-Германия Декларация Бонне-Рибентропа 23.3.1939 - Румыния-Германия 22.3.1939 – Литва – Германия Договор о ненападении 22.5.1939 – Италия – Германия «Стальной пакт» Германо-итальянский договор о союзе и дружбе 31.5.1939 – Дания – Германия Договор о ненападении 7.06.1939 – Эстония – Германия Договор о ненападении 7.06.1939 – Латвия – Германия Договор о ненападении 23.8.1939 - Договор о ненападении между Германией и СССР,(пакт Молотова-Риббентроп
13 февраля, 05:32
Сельский реднек
1300000
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