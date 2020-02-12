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Под Калугой женщина сбила шедшего по обочине ребенка и скрылась
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РИА Новости

Под Калугой женщина сбила шедшего по обочине ребенка и скрылась

22:35 12.02.2020 (обновлено: 13:29 13.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Женщина-водитель сбила десятилетнюю девочку, которая вместе с матерью шла по обочине сельской дороги в Калужской области, и скрылась, полиция ведет проверку, сообщило региональное управление МВД.
ДТП произошло в 16.30 мск 30 января в селе Дворцы Дзержинского района.
"По предварительной информации, водитель, управляя автомашиной, не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на пешехода - девочку 2009 года рождения, которая находилась в сопровождении матери, двигаясь по противоположной обочине проезжей части дороги", - говорится в сообщении.
"После совершения ДТП водитель с места происшествия скрылся", - сообщает МВД.
Девочку с травмами доставили в областную детскую больницу.
"Водитель и транспортное средство были установлены сотрудниками полиции. За рулем автомобиля находилась 33-летняя женщина, управляющая автомашиной марки Lada Largus… По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - информирует ведомство.
По данным интернет-портала KP40.RU, водитель – жена местного священника. РИА Новости пока не располагает подтверждением этой информации. Комментарием калужской епархии агентство пока тоже не располагает.
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