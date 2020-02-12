Под Калугой женщина сбила шедшего по обочине ребенка и скрылась

"По предварительной информации, водитель, управляя автомашиной, не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на пешехода - девочку 2009 года рождения, которая находилась в сопровождении матери, двигаясь по противоположной обочине проезжей части дороги", - говорится в сообщении.