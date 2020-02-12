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Конфликт США и Ирана
2020-02-12T22:34+0300
https://ria.ru/20200212/1564628868.html
Американский сенат намерен ограничить полномочия Трампа по Ирану
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РИА Новости

Американский сенат намерен ограничить полномочия Трампа по Ирану

22:34 12.02.2020
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© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Американский сенат намерен в четверг одобрить резолюцию по ограничению полномочий президента США Дональда Трампа на ведение военных действий с Ираном, для этого уже имеется необходимое количество голосов от республиканцев, пишет издание Politico.
Ранее палата представителей США приняла аналогичную резолюцию, которая, однако, не имеет силы закона. Рассматриваемый сенатом документ отличается по структуре и тексту. Его судьба вряд ли увенчается успехом, поскольку Трамп не намерен ее одобрять. Он уже обрушился на резолюцию с критикой, заявив, что это является попытками демократов помешать республиканцам, и что сейчас "не время проявлять слабость".
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"Хотя эта мера вряд ли получит достаточную поддержку, чтобы отменить вероятное вето Трампа, его ожидаемый проход в Сенате, тем не менее, иллюстрирует редкую попытку конгресса обуздать исполнительную власть президента", - сообщает Politico. Издание отмечает, что в дополнении к 47 голосам демократов, эту резолюцию намерены поддержать республиканцы Сьюзан Коллинз, Тод Янг, Майк Ли, Рэнд Пол, Джерри Моран.
Документ был внесен на рассмотрение демократом Тимом Кейном. Текст резолюции обязывает Трампа "прекратить все враждебные действия, направленные против Ирана, в течение 30 дней".
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Конфликт США и ИранаДональд ТрампСенат СШАИранСШАВ мире
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