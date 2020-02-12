Американский сенат намерен ограничить полномочия Трампа по Ирану

Ранее палата представителей США приняла аналогичную резолюцию, которая, однако, не имеет силы закона. Рассматриваемый сенатом документ отличается по структуре и тексту. Его судьба вряд ли увенчается успехом, поскольку Трамп не намерен ее одобрять. Он уже обрушился на резолюцию с критикой, заявив, что это является попытками демократов помешать республиканцам, и что сейчас "не время проявлять слабость".