Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-12T22:24+0300
https://ria.ru/20200212/1564628625.html
Выставку Mobile World Congress в Барселоне отменили из-за коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/155137/22/1551372218_0:284:3136:2048_1036x0_80_0_0_51277563dd1f6214e044f368266e4d2f.jpg
РИА Новости

Выставку Mobile World Congress в Барселоне отменили из-за коронавируса

22:24 12.02.2020
1434
© РИА Новости / Хавьер Луэнго / Перейти в фотобанкВыставка Mobile World Congress 2019 в Барселоне
Выставка Mobile World Congress 2019 в Барселоне
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк
МАДРИД, 12 фев – РИА Новости. Международная выставка мобильной индустрии Mobile World Congress (MWC), которая должна была пройти в Барселоне с 24 по 27 февраля, отменена из-за спровоцированного коронавирусом массового отказа компаний принимать в ней участие, пишет País.
По данным газеты, руководство организатора мероприятия, ассоциации GSMA, которая представляет интересы операторов мобильной связи, приняло такое решение в среду по итогам встречи.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
От участия в MWC отказались более 20 компаний, в том числе Ericsson, Sony, LG, Umidigi, Nvidia, NTT Docomo, Gigaset, Amazon, McAfee, Vivo, ARCEP, Deutsche Telekom, STMicroelectronics, Nokia, Rakuten, AT&T, Orange и Vodafone. Испанские власти призывали компании к спокойствию и просили не поддаваться панике.
920000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирусыМадрид (область)БарселонаТехнологииВ мире
Рекомендуем
Ученик во время обеда в столовой
Журналист из Финляндии оценила питание в российских школах
Производство автомобилей Renault
Опубликованы "шпионские" фото нового Renault Logan
Мужчина храпит во сне
Врач назвал храп признаком опасной болезни
Президент России Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в Минске. 2015 год
Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни
Знак коронавируса
СМИ: в Лондоне выявили первый случай заражения новым коронавирусом
Сотрудник ГИБДД проводит технический осмотр личного автотранспорта
Минтранс предложил дать ГИБДД право аннулировать результаты техосмотра
Кресла для судей в зале заседаний
Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Докторская колбаса
Производитель назвал возможную причину "взрыва" колбасы в Туле
В Аргентине проходят массовые акции протеста против выделения кредита МВФ
Первый пошел: Аргентина отказалась платить по кредитам МВФ
Видеонаблюдение
В Калининграде разгорелся скандал из-за камеры в кабинете гинеколога
Покупатель в супермаркете в городе Ухань, провинция Хубэй
Ученые выяснили, как долго коронавирус живет на предметах
Работа Московских центральных диаметров
В Москве по просьбам пассажиров переименуют некоторые станции МЦД
Сотрудник лаборатории в китайском городе Ухань
Власти Хубэя объяснили резкий рост числа заразившихся коронавирусом
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
ВОЗ назвала сроки тестирования вакцин против коронавируса на людях
Строительство газопровода Северный поток — 2
Польша запросила у "Газпрома" информацию по делу против Nord Stream 2
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:21СК проверяет информацию об отравлении наркотиками в СИЗО Москвы
15:21Эксперт: россияне стали реже путешествовать из-за коронавируса
15:20В "Газпроме" рассказали о ходе переговоров по "Силе Сибири — 2"
15:19В Японии подтвердили первый случай смерти от нового коронавируса
15:19Путин прокомментировал работу над поправками в Конституцию
15:17В "Газпроме" оценили поддержку "Северного потока — 2" странами ЕС
15:17Финляндия внесет коронавирус в список особо опасных болезней
15:16В Якутии три человека погибли в ДТП с микроавтобусом
15:12Минюст Белоруссии пообещал сделать герб страны более миролюбивым
15:12В Амстердаме в офисном здании взорвалось письмо с бомбой
15:11Сейм Латвии утвердил роспуск Рижской думы
15:09Россиянин Прозоров получил 14 лет колонии за госизмену
15:06Центробанк хочет дать призывникам право на кредитные каникулы
15:06Здание Amazon в Мадриде эвакуировали из-за угрозы "минирования"
15:05В ДНР заявили об усилении интенсивности обстрелов со стороны силовиков
15:02Правительство хочет купить Сбербанк как можно быстрее, заявил Силуанов
15:01Министр финансов Британии подал в отставку
15:00Москва опровергла сообщение о встрече глав МИД России и Польши
14:58Сирийский парламент признал геноцид армян в Османской империи
14:57Врачи назвали продукты, способные сделать человека счастливее
Лента новостейМолния