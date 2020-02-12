Выставку Mobile World Congress в Барселоне отменили из-за коронавируса

МАДРИД, 12 фев – РИА Новости. Международная выставка мобильной индустрии Mobile World Congress (MWC), которая должна была пройти в Барселоне с 24 по 27 февраля, отменена из-за спровоцированного коронавирусом массового отказа компаний принимать в ней участие, пишет País.
По данным газеты, руководство организатора мероприятия, ассоциации GSMA, которая представляет интересы операторов мобильной связи, приняло такое решение в среду по итогам встречи.
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От участия в MWC отказались более 20 компаний, в том числе Ericsson, Sony, LG, Umidigi, Nvidia, NTT Docomo, Gigaset, Amazon, McAfee, Vivo, ARCEP, Deutsche Telekom, STMicroelectronics, Nokia, Rakuten, AT&T, Orange и Vodafone. Испанские власти призывали компании к спокойствию и просили не поддаваться панике.