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СМИ: в Лондоне выявили первый случай заражения новым коронавирусом
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РИА Новости

СМИ: в Лондоне выявили первый случай заражения новым коронавирусом

22:22 12.02.2020
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© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationЗнак коронавируса
Знак коронавируса
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден в Лондоне, в целом для Великобритании он девятый, сообщает телеканал Sky News.
"По данным Sky News, пациента лечат от COVID19 в больнице на юге Лондона. Это первый случай коронавируса, подтвержденный в столице. Это девятый подтвержденный случай в Британии", - сообщил телеканал в Twitter.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. В Китае от заболевания скончались уже 1113 человек, число подтвержденных случаев заражения превысило 44,6 тысячи. В России были выявлены два случая - среди прибывших граждан КНР, оба уже выписаны.
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8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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