СМИ: в Лондоне выявили первый случай заражения новым коронавирусом

"По данным Sky News, пациента лечат от COVID19 в больнице на юге Лондона. Это первый случай коронавируса, подтвержденный в столице. Это девятый подтвержденный случай в Британии", - сообщил телеканал в Twitter.
BREAKING: Sky News understands a patient is being treated for #COVID19 at a hospital in south London— Sky News (@SkyNews) February 12, 2020
It's the first case of #coronavirus that has been confirmed in the capital. It's the ninth confirmed case in the UK.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. В Китае от заболевания скончались уже 1113 человек, число подтвержденных случаев заражения превысило 44,6 тысячи. В России были выявлены два случая - среди прибывших граждан КНР, оба уже выписаны.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса