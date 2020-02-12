Роспотребнадзор оштрафовал торговцев снюсом на 32 миллиона рублей

"За весь период усиления контроля за этой продукцией в обороте Роспотребнадзором проведено более 70 тысяч проверок по всей стране. И на сегодняшний день уже изъято более 1,3 миллионов пачек никотиносодержащей продукции. Составлено штрафов на общую сумму более 32 миллионов рублей, это по всей стране. Вся продукция, которая была обнаружена, изъята из оборота и арестована", - сказала Шевкун журналистам.