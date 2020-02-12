Роспотребнадзор оштрафовал торговцев снюсом на 32 миллиона рублей

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Роспотребнадзор изъял более 1,3 миллиона пачек никотиносодержащих жевательных смесей из оборота с конца декабря 2019, также составлено штрафов на общую сумму более 32 миллионов рублей по всей России, заявила начальник Управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун.
Снюс (некурительный бездымный табак с никотином) был запрещен в России с 2016 года. За его продажу предусмотрен административный штраф. Позже на рынке начали появляться его аналоги. В последние месяцы в российской прессе неоднократно появлялись сообщения об отравлении детей никотином. В конце декабря региональные подразделения Роспотребнадзора получили приказ проверить торговые точки и прекратить продажи некурительной никотинсодержащей продукции. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявлял о необходимости полного запрета таких смесей на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
"За весь период усиления контроля за этой продукцией в обороте Роспотребнадзором проведено более 70 тысяч проверок по всей стране. И на сегодняшний день уже изъято более 1,3 миллионов пачек никотиносодержащей продукции. Составлено штрафов на общую сумму более 32 миллионов рублей, это по всей стране. Вся продукция, которая была обнаружена, изъята из оборота и арестована", - сказала Шевкун журналистам.
По ее словам, 20 декабря 2019 года проводились внеплановые проверки Роспотребнадзором на основании поручения правительства РФ. "Сейчас они продолжаются в рамках имеющихся контрольно-надзорных мероприятий", - пояснила Шевкун.