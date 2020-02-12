Минобороны РФ рассказало об инциденте с военными из США в Сирии

В какой-то момент американские солдаты открыли огонь на поражение. В результате погиб 14-летний мальчик, еще один житель получил ранения.

В свою очередь, ранее представители западной коалиции отметили, что американские военные открыли огонь по мирным жителям в рамках самообороны. В ходе конфликта пострадал один американский солдат: он поцарапался о свое же оружие.