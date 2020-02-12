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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-13T02:35+0300
https://ria.ru/20200212/1564628450.html
Минобороны РФ рассказало об инциденте с военными из США в Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564619756_0:41:2700:1560_1036x0_80_0_0_47b2a03440ac6ec080ed894b4b14ec04.jpg
РИА Новости

Минобороны РФ рассказало об инциденте с военными из США в Сирии

22:15 12.02.2020 (обновлено: 02:35 13.02.2020)
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© AP PhotoВоенный конвой США и местные жители в районе города Эль-Камышлы в Сирии
Военный конвой США и местные жители в районе города Эль-Камышлы в Сирии
© AP Photo
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Конфликт между американскими солдатами и жителями населенного пункта Харбат-Хамо в Сирии удалось прекратить благодаря российским военным, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
По его словам, на одном из блокпостов недалеко от города Камышлы подразделение правительственных войск остановило отклонившуюся от маршрута следования американскую колонну. После этого между военнослужащими из США и местными жителями возник конфликт.
В какой-то момент американские солдаты открыли огонь на поражение. В результате погиб 14-летний мальчик, еще один житель получил ранения.
Боренков отметил, что российским военным удалось прекратить конфликт и вывести американскую колонну к пункту базирования.
В свою очередь, ранее представители западной коалиции отметили, что американские военные открыли огонь по мирным жителям в рамках самообороны. В ходе конфликта пострадал один американский солдат: он поцарапался о свое же оружие.
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Война в СирииЦентр по примирению в СирииВойна в СирииСирияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
вынести фотки и факты на ООН - это же нападение на Сирию со стороны США
12 февраля, 22:20
ПВПутин В.В. наш Президент
9951004
А вот зачем? Американские солдаты скажут спс, а Пентагон запросит ещё денег, против "российской агрессии и вмешательства".
12 февраля, 22:17
Dublieris Ceļa
6540317
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