ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал сенат не принимать резолюцию против войны с Ираном, отметив, что сейчас "не время проявлять слабость".
Ранее палата представителей США, где большинство у демократов, проголосовала за ограничение полномочий президента на ведение боевых действий с Ираном. Этот документ ("одновременная резолюция") не имеет силы закона. Рассматриваемая сейчас сенатом резолюция несколько отличается по структуре и тексту, отмечает телеканал CNN. Таким образом, этот вариант документа может быть вновь направлен на одобрение палаты представителей. Голосование в сенате ожидается в четверг.
По его словам, "американцы в своем большинстве поддержали атаку на террориста Сулеймани". "Демократы делают это только для того, чтобы помешать Республиканской партии. Не допустите этого!" - добавил американский лидер.
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Текст резолюция сената никак не препятствует администрации США реагировать на "неминуемую атаку" со стороны Ирана. Это объяснение, в частности, использовалось властями после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.
Конгресс по конституции имеет право разрешать или отказывать президентам в ведении войны, хотя де-факто глава исполнительной власти имеет широкие полномочия на военные операции за рубежом без предварительного согласия конгресса, обосновывая их прошлыми разрешениями конгресса и необходимостью защиты граждан США. В частности, законность убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в администрации Трампа объясняют полномочиями, которые были предоставлены исполнительной власти после терактов 11 сентября 2001 года и которые позднее разрешали ликвидацию террориста Усамы бен Ладена. Демократы считают такую отсылку неоправданной.