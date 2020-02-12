ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп призвал сенат не принимать резолюцию против войны с Ираном, отметив, что сейчас "не время проявлять слабость".

Ранее палата представителей США , где большинство у демократов, проголосовала за ограничение полномочий президента на ведение боевых действий с Ираном. Этот документ ("одновременная резолюция") не имеет силы закона. Рассматриваемая сейчас сенатом резолюция несколько отличается по структуре и тексту, отмечает телеканал CNN. Таким образом, этот вариант документа может быть вновь направлен на одобрение палаты представителей. Голосование в сенате ожидается в четверг.

"Для обеспечения безопасности нашей страны очень важно, чтобы сенат США не принимал резолюцию по военным полномочиям в отношении Ирана . У нас все идет хорошо с Ираном и сейчас не время проявлять слабость", - написал Трамп у себя в Twitter

По его словам, "американцы в своем большинстве поддержали атаку на террориста Сулеймани". "Демократы делают это только для того, чтобы помешать Республиканской партии. Не допустите этого!" - добавил американский лидер.

Текст резолюция сената никак не препятствует администрации США реагировать на "неминуемую атаку" со стороны Ирана. Это объяснение, в частности, использовалось властями после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.