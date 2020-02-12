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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-02-12T22:21+0300
https://ria.ru/20200212/1564628311.html
Трамп призвал сенат не принимать резолюцию против войны с Ираном
https://cdn21.img.ria.ru/images/156256/00/1562560059_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d2256fb96b55110219f714d8759d4632.jpg
РИА Новости

Трамп призвал сенат не принимать резолюцию против войны с Ираном

22:07 12.02.2020 (обновлено: 22:21 12.02.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал сенат не принимать резолюцию против войны с Ираном, отметив, что сейчас "не время проявлять слабость".
Ранее палата представителей США, где большинство у демократов, проголосовала за ограничение полномочий президента на ведение боевых действий с Ираном. Этот документ ("одновременная резолюция") не имеет силы закона. Рассматриваемая сейчас сенатом резолюция несколько отличается по структуре и тексту, отмечает телеканал CNN. Таким образом, этот вариант документа может быть вновь направлен на одобрение палаты представителей. Голосование в сенате ожидается в четверг.
"Для обеспечения безопасности нашей страны очень важно, чтобы сенат США не принимал резолюцию по военным полномочиям в отношении Ирана. У нас все идет хорошо с Ираном и сейчас не время проявлять слабость", - написал Трамп у себя в Twitter.
По его словам, "американцы в своем большинстве поддержали атаку на террориста Сулеймани". "Демократы делают это только для того, чтобы помешать Республиканской партии. Не допустите этого!" - добавил американский лидер.
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Текст резолюция сената никак не препятствует администрации США реагировать на "неминуемую атаку" со стороны Ирана. Это объяснение, в частности, использовалось властями после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.
Конгресс по конституции имеет право разрешать или отказывать президентам в ведении войны, хотя де-факто глава исполнительной власти имеет широкие полномочия на военные операции за рубежом без предварительного согласия конгресса, обосновывая их прошлыми разрешениями конгресса и необходимостью защиты граждан США. В частности, законность убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в администрации Трампа объясняют полномочиями, которые были предоставлены исполнительной власти после терактов 11 сентября 2001 года и которые позднее разрешали ликвидацию террориста Усамы бен Ладена. Демократы считают такую отсылку неоправданной.
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Конфликт США и ИранаДональд ТрампСенат СШАИранСШАВ мире
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