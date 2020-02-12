Поклонская сравнила перекрывшую канал в Крым дамбу с Берлинской стеной

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская призвала президента Украины Владимира Зеленского разрушить "как Берлинскую стену" дамбу, построенную прошлым президентом Украины Петром Порошенко, так как из-за дамбы происходит затопление сел и уничтожение плодородных земель.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена.
Самые большие трудности возникли у аграриев на севере Крыма, которым пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур, а также в восточной части полуострова. Из-за большого дефицита воды в водохранилищах Симферополя власти города объявили об отключении горячего водоснабжения для горожан, однако позже отказались от этого решения. Частично проблему водоснабжения восточного Крыма удалось решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.
"Я обращаюсь к Зеленскому. Эту дамбу нужно разрушить, как Берлинскую стену … Напомню: река Днепр течёт через три страны (Белоруссия, Украина и Россия) — и поэтому является международной рекой. Перекрытие Северо-Крымского канала является преступлением. Построив дамбу, вы затопляете украинские сёла, уничтожаете плодородные земли, истребляете озеро под Херсоном, загрязняете акваторию Чёрного и Азовского морей. И всё это под красивые мировые лозунги о защите климата и экологии", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.
Депутат отметила, что именно сейчас могут произойти подвижки в устранении "водной блокады" Крыма.