Поклонская сравнила перекрывшую канал в Крым дамбу с Берлинской стеной

Самые большие трудности возникли у аграриев на севере Крыма, которым пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур, а также в восточной части полуострова. Из-за большого дефицита воды в водохранилищах Симферополя власти города объявили об отключении горячего водоснабжения для горожан, однако позже отказались от этого решения. Частично проблему водоснабжения восточного Крыма удалось решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.