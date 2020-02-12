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Журналист из Финляндии оценила питание в российских школах
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РИА Новости

Журналист из Финляндии оценила питание в российских школах

21:34 12.02.2020 (обновлено: 06:10 13.02.2020)
146308
© РИА Новости / Алексей КуденкоУченик во время обеда в столовой
Ученик во время обеда в столовой
© РИА Новости / Алексей Куденко
Ученик во время обеда в столовой. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Журналистка финского телеканала YLE Черстин Крунвалль посетила школу в Гатчине и осталась в восторге от питания в российских учебных заведениях.
Крунвалль описала обычный день в школьной столовой. Детям на обед подавали борщ и макароны с котлетой. Каждому ребенку полагался хлеб и компот. Журналистка удивилась порядку в учебном заведении — целый класс по очереди подошел к раковинам, помыл руки и только после этого сел за стол. Она отдельно отметила систему дежурств, при которой определенный класс помогал с подачей блюд другим ученикам.
"За обедом дети не просто едят, но и учатся вести себя за столом и обращаться со столовыми приборами. Кроме того, они приобретают навыки общения за едой", — написала журналистка, ссылаясь на директора школы.
Она отметила, что питание стоит примерно два евро.
Кроме того, журналистка отметила еще одну особенность: в финских школах по понедельникам дети часто бывают голодны в то время, как их российские сверстники после выходных у бабушек и дедушек не испытывают этого чувства.
Крунвалль также рассказала о недавнем предложении Владимира Путина обеспечить всех младшеклассников бесплатным горячим питанием. Она привела слова директора гатчинской школы Нины Ковалевой, высоко оценившей идею президента.
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По материалам портала ИноСМИ >>
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Черстин КрунвалльФинляндияРоссияОбществоВ мире
Популярные комментарии
Очень трогательно ! Бедные финские детки!
12 февраля, 22:15
iivanova.restec
607242039
Голодные дети- дикость какая-то. Шлепнуть нельзя, но можно не кормить?
12 февраля, 22:41
660.tatyana.russia
64141203
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