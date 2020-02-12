Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане

БАКУ, 12 фев - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не может согласиться со всеми пунктами отчёта ОБСЕ о парламентских выборах в стране, но в целом считает его сбалансированным и отличающимся от прежних объективностью.
"Наблюдатели заметили позитивные тенденции и подчеркнули тот факт, что нарушения имеют процедурный характер. Такие моменты есть в каждой стране. Идеальных выборов не проходит нигде. Считаю, что отчет БДИПЧ ОБСЕ, которое всегда относилось к нам предвзято, был сбалансированным и более объективным, чем в предыдущие годы. Конечно, не со всеми моментами мы соглашаемся, но в целом было более объективно, чем ранее",- сказал Алиев на встрече с молодёжью в Кюрдемирском районе.
Внеочередные выборы в парламент Азербайджана прошли 9 февраля. Число мандатов правящей партии "Новый Азербайджан" в новом парламенте выросло и составит свыше 70 из 125.
Специальный координатор миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Артур Герасимов заявил, что нарушения в ходе подсчета голосов дают основания сомневаться в честности итогов парламентских выборов в Азербайджане. МИД РФ назвал оценки ОБСЕ предвзятыми и субъективными.