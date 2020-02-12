Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Водителям такси нужно обращаться в полицию, если пассажиры оскорбляют их или пытаются ударить, сказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Водителям такси нужно обращаться в полицию, если пассажиры оскорбляют их или пытаются ударить, сказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов (ЕР).

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой женщина с заднего сиденья машины в течение трех минут оскорбляет водителя, кричит, бьет его руками по плечу, требуя довезти до места и убеждая что ее там "ждут люди".

"Привести ее в полицию и вместе с роликом сдать. И пусть занимаются, на это есть органы специальные… За это дело у нас все-таки и административный кодекс работает, и уголовный", - заявил Ефимов.