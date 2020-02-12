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Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют
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РИА Новости

Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют

21:21 12.02.2020
2018
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТакси
Такси
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Водителям такси нужно обращаться в полицию, если пассажиры оскорбляют их или пытаются ударить, сказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов (ЕР).
Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой женщина с заднего сиденья машины в течение трех минут оскорбляет водителя, кричит, бьет его руками по плечу, требуя довезти до места и убеждая что ее там "ждут люди".
"Привести ее в полицию и вместе с роликом сдать. И пусть занимаются, на это есть органы специальные… За это дело у нас все-таки и административный кодекс работает, и уголовный", - заявил Ефимов.
Депутат уточнил, что эти меры были бы эффективнее, если бы водитель предпринял их сразу. Тем не менее, Ефимов посоветовал все равно сдать в полицию имеющийся в распоряжении водителя видеоматериал и написать заявление, чтобы виновную разыскали и приняли соответствующие меры.
Водитель такси на Бульварном кольце в Москве
7 февраля, 09:21
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Виталий ЕфимовГосдума РФОбщество
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