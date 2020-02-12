Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Покончившему с собой экс-начальнику управления Покончившему с собой экс-начальнику управления ФСИН Виктору Свиридову оставалось жить около года из-за рака, сообщил РИА Новости адвокат Григорий Иванищев.

"Опухоль была неоперабельной", — подчеркнул он.

Адвокат заявил, что рак четвертой стадии входит в перечень болезней, с которыми нельзя заключать под стражу.

"Но судья посчитала, что не было достаточно доказательств этого заболевания, хотя вся история болезни была подшита к делу", — отметил Иванищев.

Юрист добавил, что Свиридов рассчитывал, что ему не дадут реальный срок.

Самоубийство в суде

Бывший начальник одного из управлений ФСИН покончил с собой в здании Чертановского суда в Москве после оглашения приговора.

Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова, Свиридова признали виновным в вымогательстве в особо крупном размере и приговорили к трем годам колонии строгого режима. По этой статье грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

До оглашения приговора экс-начальник управления ФСИН находился под подпиской о невыезде.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после самоубийства.