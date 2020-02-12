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Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
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РИА Новости

Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат

21:20 12.02.2020 (обновлено: 21:58 12.02.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудники Федеральной службы судебных приставов в здании суда
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов в здании суда
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Покончившему с собой экс-начальнику управления ФСИН Виктору Свиридову оставалось жить около года из-за рака, сообщил РИА Новости адвокат Григорий Иванищев.
"Опухоль была неоперабельной", — подчеркнул он.
Адвокат заявил, что рак четвертой стадии входит в перечень болезней, с которыми нельзя заключать под стражу.
"Но судья посчитала, что не было достаточно доказательств этого заболевания, хотя вся история болезни была подшита к делу", — отметил Иванищев.
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Опубликовано видео досмотра покончившего с собой экс-сотрудника ФСИН
Юрист добавил, что Свиридов рассчитывал, что ему не дадут реальный срок.

Самоубийство в суде

Бывший начальник одного из управлений ФСИН покончил с собой в здании Чертановского суда в Москве после оглашения приговора.
Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова, Свиридова признали виновным в вымогательстве в особо крупном размере и приговорили к трем годам колонии строгого режима. По этой статье грозит от семи до 15 лет лишения свободы.
До оглашения приговора экс-начальник управления ФСИН находился под подпиской о невыезде.
Следственный комитет возбудил уголовное дело после самоубийства.
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Виктор СвиридовСамоубийство экс-начальника управления ФСИНФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)МоскваПроисшествия
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