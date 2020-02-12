ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ

ООН, 12 фев – РИА Новости. ООН будет приветствовать любую встречу, которая укрепит сотрудничество между представителями пяти постоянных членов Совбеза (Россией, США, Китаем, Францией и Великобританией), заявил на брифинг официальный представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик

"Мы бы приветствовали любую встречу между представителями пятерки постоянных членов СБ, которая привела бы к расширенному сотрудничеству между пятью государствами в рамках Совета безопасности", - ответил Дюжаррик на вопрос, связывалась ли российская сторона с генсеком ООН для организации такой встречи.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пятом Всемирном форуме памяти холокоста, предложил провести встречу глав государств постоянных членов Совета безопасности ООН и заявил, что Москва намерена, "не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам "пятерки".