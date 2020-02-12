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ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ
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РИА Новости

ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ

21:03 12.02.2020
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© Фото : страница Стефана Дюжаррика в TwitterСтефан Дюжаррик
Стефан Дюжаррик
© Фото : страница Стефана Дюжаррика в Twitter
ООН, 12 фев – РИА Новости. ООН будет приветствовать любую встречу, которая укрепит сотрудничество между представителями пяти постоянных членов Совбеза (Россией, США, Китаем, Францией и Великобританией), заявил на брифинг официальный представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик.
"Мы бы приветствовали любую встречу между представителями пятерки постоянных членов СБ, которая привела бы к расширенному сотрудничеству между пятью государствами в рамках Совета безопасности", - ответил Дюжаррик на вопрос, связывалась ли российская сторона с генсеком ООН для организации такой встречи.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пятом Всемирном форуме памяти холокоста, предложил провести встречу глав государств постоянных членов Совета безопасности ООН и заявил, что Москва намерена, "не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам "пятерки".
Между тем директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев заявил журналистам, что саммит "пятерки" постоянных членов СБ ООН может пройти на юбилейной сессии Генассамблеи в Нью-Йорке в сентябре, но договорённости об этом ещё нет. Впрочем, по мнению российского постпреда при ООН Василия Небензи, встречу, возможно, не стоит совмещать с неделей высокого уровня из-за плотного графика недели.
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Стефан ДюжаррикГенеральная Ассамблея ООНООНВ мире
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