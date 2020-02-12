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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-12T21:18+0300
https://ria.ru/20200212/1564627082.html
И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
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РИА Новости

И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо

21:17 12.02.2020 (обновлено: 21:18 12.02.2020)
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© Фото : SANAСирийские военные в провинции Алеппо
Сирийские военные в провинции Алеппо
© Фото : SANA
ХАМА, 12 фев - РИА Новости. Сирийское правительство взяло под контроль трассу М5 Дамаск-Алеппо, следует из заявления исполняющего обязанности губернатора провинции Идлиб Фади Садуна.
Ранее о контроле за трассой М5 сообщал РИА Новости сирийский военно-полевой источник. Власти восстановили контроль за этой дорогой впервые с 2012 года.
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"Правительство на сегодня контролирует дорогу из Хамы в Алеппо (участок трассы М5 Дамаск-Алеппо, проходящей в том числе через Хаму и провинцию Идлиб - ред.)", - заявил журналистам Садун. Таким образом, теперь вся трасса М5 находится в руках правительственных сил.
По его словам, исключение составляет только небольшой участок около города Маарет-Эн-Нууман, заблокированный турецкими военными. Участок длиной около 5 километров проходит между двумя турецкими наблюдательными пунктами. В ходе контрнаступления пункты оказались в тылу сирийской армии. В целях безопасности турецкие военные заблокировали движение между своими пунктами. Провизия доставляется им при посредничестве российской военной полиции.
"Местные жители вынуждены объезжать этот участок по грязи", - посетовал губернатор.
До начала военной операции по освобождению ключевых населенных пунктов в районе трассы М5 в конце января для связи между Дамаском и Алеппо использовался объезд через пустыню, что значительно увеличивало время на дорогу.
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