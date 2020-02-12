Патриарх Кирилл примет участие в всеправославном совещании в Аммане

Ранее Иерусалимский патриарх Феофил III предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться в Иордании для решения проблемы раскола православного мира, вызванного предоставлением томоса об "автокефалии" Украине.

"Думаю, что РПЦ будет представлена на уровне предстоятеля церкви", - сказал глава ОВЦС, который принимает в Риме участие в мероприятиях, посвященных четвертой годовщине исторической встречи между папой Римским Франциском и патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Гаване.

По словам митрополита Илариона, РПЦ будет участвовать в этом мероприятии, которое должно пройти в Аммане в 20-х числах февраля, в том числе и в том случае, если в нем примет участие патриарх Константинопольский Варфоломей.

"Однако пока патриарх Константинопольский не проявляет никакого желания решать созданную им проблему. Он просто пытается всех склонить к тому, чтобы они признали его беззаконное решение. Но поместные православные церкви в основном своем большинстве не признают эти решения, потому что они антиканоничны и противозаконны", - подчеркнул иерарх РПЦ.

"Иерусалимский патриарх взял на себя инициативу пригласить в Иорданию глав поместных православных церквей. Некоторые из них уже откликнулись положительно, другие – отрицательно. Но насколько я знаю, Иерусалимский патриархат продолжает работу по приглашению глав поместных церквей, в том числе и Константинопольского патриарха", - рассказал глава ОВЦС.

"Когда Константинопольский патриарх получил письмо Иерусалимского патриарха с приглашением принять участие в этой встрече, он ответил отказом, мотивировав его тем, что письмо было написано не на священном греческом, а на английском языке. И тем, что по его мнению, только он имеет право созывать собрание предстоятелей поместных церквей. Но дело в том, что Иерусалимский патриарх не созывал какое-то официальное собрание. Как он сам написал в своем письме, это будет братская встреча для обсуждения существующих проблем", - сказал митрополит Иларион.

Он напомнил, как в 2000 году Иерусалимский патриарх Диодор пригласил предстоятелей поместных православных церквей на празднование 2000-летия Рождества Христова, и тогда ни у кого, включая патриарха Константинопольского, это не вызвало возражений.

"Теперь же, по мнению патриарха Варфоломея, только он может всех приглашать, а если он никого не приглашает, значит вопросы, по-видимому, просто не должны решаться", - подытожил глава ОВЦС.

Комментируя слухи о якобы возможном участии Ватикана в разрешении спорных вопросов между поместными православными церквами, митрополит Иларион подчеркнул, что подобные споры должны решаться самими православными церквами.

"Спор в православном мире не может быть разрешен при помощи папы Римского. Этот спор должен найти свое решение в семье православных церквей", - сказал он.

Иерусалимский патриарх Феофил ранее предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться в Иордании для решения проблемы раскола православного мира. Инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре 2019 года. Всем предстоятелям патриарх Феофил направил письма с приглашением. Идею Иерусалимского патриарха официально поддержала РПЦ, а также Синод Церкви Чешских земель и Словакии. Положительно ответил на эту инициативу предстоятель Антиохийской церкви патриарх Иоанн. В то же время предстоятели Константинопольской, Элладской, Кипрской и Албанской церквей уже заявили, что на совещание в Амман не поедут. По их мнению, созыв подобных мероприятий является привилегией исключительно Константинопольского патриарха.