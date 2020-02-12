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Религия и мировоззрение
2020-02-12T20:52+0300
https://ria.ru/20200212/1564626783.html
Патриарх Кирилл примет участие в всеправославном совещании в Аммане
https://cdn23.img.ria.ru/images/155635/05/1556350523_0:285:2500:1691_1036x0_80_0_0_d75f34471672803d419b9e5e0896156e.jpg
РИА Новости

Патриарх Кирилл примет участие в всеправославном совещании в Аммане

20:45 12.02.2020 (обновлено: 20:52 12.02.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
Перейти в фотобанк
РИМ, 12 фев - РИА Новости, Сергей Старцев. На всеправославном совещании в Иордании, которое созывается в феврале по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила III, Русскую православную церковь будет представлять патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщил в Риме российским журналистам председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Ранее Иерусалимский патриарх Феофил III предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться в Иордании для решения проблемы раскола православного мира, вызванного предоставлением томоса об "автокефалии" Украине.
"Думаю, что РПЦ будет представлена на уровне предстоятеля церкви", - сказал глава ОВЦС, который принимает в Риме участие в мероприятиях, посвященных четвертой годовщине исторической встречи между папой Римским Франциском и патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Гаване.
По словам митрополита Илариона, РПЦ будет участвовать в этом мероприятии, которое должно пройти в Аммане в 20-х числах февраля, в том числе и в том случае, если в нем примет участие патриарх Константинопольский Варфоломей.
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Митрополит Иларион не исключил новой встречи патриарха с папой
"Однако пока патриарх Константинопольский не проявляет никакого желания решать созданную им проблему. Он просто пытается всех склонить к тому, чтобы они признали его беззаконное решение. Но поместные православные церкви в основном своем большинстве не признают эти решения, потому что они антиканоничны и противозаконны", - подчеркнул иерарх РПЦ.
"Иерусалимский патриарх взял на себя инициативу пригласить в Иорданию глав поместных православных церквей. Некоторые из них уже откликнулись положительно, другие – отрицательно. Но насколько я знаю, Иерусалимский патриархат продолжает работу по приглашению глав поместных церквей, в том числе и Константинопольского патриарха", - рассказал глава ОВЦС.
"Когда Константинопольский патриарх получил письмо Иерусалимского патриарха с приглашением принять участие в этой встрече, он ответил отказом, мотивировав его тем, что письмо было написано не на священном греческом, а на английском языке. И тем, что по его мнению, только он имеет право созывать собрание предстоятелей поместных церквей. Но дело в том, что Иерусалимский патриарх не созывал какое-то официальное собрание. Как он сам написал в своем письме, это будет братская встреча для обсуждения существующих проблем", - сказал митрополит Иларион.
Визит Патриарха Варфоломея на Афон
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СМИ: Варфоломей отверг инициативу о всеправославном совещании
Он напомнил, как в 2000 году Иерусалимский патриарх Диодор пригласил предстоятелей поместных православных церквей на празднование 2000-летия Рождества Христова, и тогда ни у кого, включая патриарха Константинопольского, это не вызвало возражений.
"Теперь же, по мнению патриарха Варфоломея, только он может всех приглашать, а если он никого не приглашает, значит вопросы, по-видимому, просто не должны решаться", - подытожил глава ОВЦС.
Комментируя слухи о якобы возможном участии Ватикана в разрешении спорных вопросов между поместными православными церквами, митрополит Иларион подчеркнул, что подобные споры должны решаться самими православными церквами.
"Спор в православном мире не может быть разрешен при помощи папы Римского. Этот спор должен найти свое решение в семье православных церквей", - сказал он.
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30 декабря 2019, 14:19Религия и мировоззрение
Антиохийский патриарх готов ехать на собор предстоятелей в Иорданию
Иерусалимский патриарх Феофил ранее предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться в Иордании для решения проблемы раскола православного мира. Инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре 2019 года. Всем предстоятелям патриарх Феофил направил письма с приглашением. Идею Иерусалимского патриарха официально поддержала РПЦ, а также Синод Церкви Чешских земель и Словакии. Положительно ответил на эту инициативу предстоятель Антиохийской церкви патриарх Иоанн. В то же время предстоятели Константинопольской, Элладской, Кипрской и Албанской церквей уже заявили, что на совещание в Амман не поедут. По их мнению, созыв подобных мероприятий является привилегией исключительно Константинопольского патриарха.
В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
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Религия и мировоззрениеМитрополит Волоколамский ИларионНовости - Религия и мировоззрениеОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьАмман (город)ИорданиярелигияВ мире
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