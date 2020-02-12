В ДНР заявили об участившихся обстрелах жилых кварталов

"Вооруженные формирования Украины не прекращают вести огонь по населенным пунктам республики, в том числе с применением тяжелого вооружения. Участились случаи обстрелов жилых кварталов, количество поврежденных домов и объектов инфраструктуры с каждым днем растет, продолжает страдать мирное население",- приводит слова Никонорова представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.