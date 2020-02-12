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В ДНР заявили об участившихся обстрелах жилых кварталов
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РИА Новости

В ДНР заявили об участившихся обстрелах жилых кварталов

20:34 12.02.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтена разрушенного дома в поселке Доломитное Донецкой области
Стена разрушенного дома в поселке Доломитное Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу в Минске Алексей Никоноров заявил об участившихся обстрелах жилых кварталов ДНР со стороны украинских силовиков.
"Вооруженные формирования Украины не прекращают вести огонь по населенным пунктам республики, в том числе с применением тяжелого вооружения. Участились случаи обстрелов жилых кварталов, количество поврежденных домов и объектов инфраструктуры с каждым днем растет, продолжает страдать мирное население",- приводит слова Никонорова представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Он напомнил, что в течение минувшей недели силовики целенаправленно обстреляли здание бывшей школы в Горловке, используемой в настоящее время мирными жителями как убежище.
"Обстановка на линии соприкосновения остается напряженной и вызывает обеспокоенность. Нам необходимо предпринимать конкретные действия во избежание эскалации конфликта, поэтому одной из первоочередных наших задач является письменное закрепление пакета дополнительных мер", – добавил Никоноров.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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