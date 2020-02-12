Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-12T20:29+0300
https://ria.ru/20200212/1564626554.html
"Радио Свобода" пополнило список СМИ, выполняющих функции иноагентов
https://cdn23.img.ria.ru/images/150906/07/1509060758_0:196:2947:1854_1036x0_80_0_0_c34b0f02f6696b39ed5480284c113403.jpg
РИА Новости

"Радио Свобода" пополнило список СМИ, выполняющих функции иноагентов

20:29 12.02.2020
575
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВывеска на здании штаб-квартиры международной радиовещательной организации "Свободная Европа/Свобода" в Праге
Вывеска на здании штаб-квартиры международной радиовещательной организации Свободная Европа/Свобода в Праге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. "Радио Свобода" включено в список иностранных СМИ, выполняющих функции иностранных агентов.
Общество с ограниченной ответственностью "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" внесёно в Реестр на сайте Минюста иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
В ноябре 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. В соответствии с документом, иноагентами могут признать издания, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Эти поправки стали ответом на притеснение российских СМИ в США.
Газеты
1 февраля, 03:32
Вступает в силу закон о штрафах за нарушение работы СМИ-иноагентов
11232103
Обсудить 4
РоссияМедиа - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
На сайте "свободы" написано: "Министерство юстиции России внесло корпорацию РСЕ/РС и некоторые ее проекты в свой реестр зарубежных средств массовой информации, объявленных "иностранными агентами". РСЕ/РС не является "агентом" ни одного из правительств и считает это решение несправедливым и юридически спорным." Не является ли подобное извещение поводом для уголовного преследования за нарушение закона России?
12 февраля, 20:55
Саша Логер
1201001
И когда уже БиБиСи туда же присоединят?
12 февраля, 21:12
Владимир Ф. Быченков
1100003
Рекомендуем
Владимир Мединский
Владимир Мединский: отстаивать правду
Кадр из фильма Холоп
Социологи выяснили, любят ли россияне современное отечественное кино
Виктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Медведчук рассказал об альтернативе минским соглашениям для Украины
Военный конвой США и местные жители в районе города Эль-Камышлы в Сирии
Российские военные прекратили конфликт солдат из США и жителей Сирии
Ученик во время обеда в столовой
Финская журналистка поделилась впечатлением от еды в российских школах
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе
Министры обороны стран НАТО договорились об усилении миссии в Ираке
Виктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
Медведчук призвал Киев предоставить гарантии безопасности Донбассу
Колонна турецкой техники входит в провинцию Идлиб. Кадры Минобороны РФ
Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
Кадр из анимационного сериала ПинКод
В Австралии и Британии выйдет спин-офф "Смешариков" о науке
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе
Генсек НАТО призвал остановить удары по мирным жителям в Идлибе
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
И.о. губернатора Идлиба заявил о контроле над большей частью провинции
Страны мира. Боливия
Боливия приостановила совместный с "Росатомом" проект ядерного центра
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл примет участие в всеправославном совещании в Аммане
Квитанция за услуги ЖКХ
"Газпром" объявил крупнейших должников за газ в регионах
Интерьер купе в поезде
Холдинг РЖД избавится от ковров в поездах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:27Житель Волгограда устроил стрельбу в офисе во время праздника
22:24Выставку Mobile World Congress в Барселоне отменили из-за коронавируса
22:22СМИ: в Лондоне выявили первый случай заражения новым коронавирусом
22:15Российские военные прекратили конфликт солдат из США и жителей Сирии
22:10Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым
22:07Трамп призвал сенат не принимать резолюцию против войны с Ираном
22:01В ДНК западных африканцев обнаружены гены "призрачного" человека
21:59ФССП: число невыездных должников за год выросло почти на 20 процентов
21:45Генсек НАТО призвал остановить удары по мирным жителям в Идлибе
21:45Мишустин назначил Илюшникову замглавы Минэкономразвития
21:43Поклонская сравнила перекрывшую канал в Крым дамбу с Берлинской стеной
21:34Финская журналистка поделилась впечатлением от еды в российских школах
21:32Рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Кировске, нашли живым
21:28Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане
21:25Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
21:21Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют
21:20Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
21:17И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
21:13НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных
21:03ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ
Лента новостейМолния