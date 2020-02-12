"Радио Свобода" пополнило список СМИ, выполняющих функции иноагентов

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. "Радио Свобода" включено в список иностранных СМИ, выполняющих функции иностранных агентов.
Общество с ограниченной ответственностью "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" внесёно в Реестр на сайте Минюста иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
В ноябре 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. В соответствии с документом, иноагентами могут признать издания, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Эти поправки стали ответом на притеснение российских СМИ в США.