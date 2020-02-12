Митрополит Иларион не исключил новой встречи патриарха с папой

РИМ, 12 фев - РИА Новости, Сергей Старцев. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион не исключил в будущем возможность новой встречи между предстоятелями Русской православной и Римско-католической церквей.

"Пока мне неизвестно о таких планах. Но коль скоро состоялась одна встреча, то естественно, что рано или поздно может состояться и другая встреча", - заявил в беседе с российским журналистами митрополит Иларион, который принимает в Риме участие в мероприятиях к годовщине исторической встречи между папой Франциском патриархом Кириллом в Гаване.

По его словам, отношения между Русской и Римско-католической церквями сейчас "развиваются динамично".

"Новый импульс этим отношениям придала состоявшаяся ровно четыре года назад встреча папы Франциска и патриарха Кирилла. И сегодня состоялось заседание рабочей группы по культурному сотрудничеству и по сотрудничеству в социальной сфере. Среди проектов, которые мы обсуждали, был и проект, который уже осуществляется по благословению двух патриархов – Антиохийского Иоанна и Московского Кирилла. Этот проект направлен на помощь сирийским детям, которые пострадали в результате военных действий, подорвались на минах, потеряли конечности или утратили зрение", - рассказал митрополит.

"Мы помогаем таким детям реабилитироваться, изготавливаем для них протезы. В этой работе нам помогают разные благотворители, в том числе и католический фонд Kirche in Not (Церковь в нужде")", - добавил он.

Иларион сообщил также, что в четверг будет принят в Ватикане папой Франциском. По словам митрополита, эта встреча будет посвящена обсуждению отношения между двумя церквами.

Ранее митрополит Иларион провел в Ватикане встречу с председателем папского совета по содействию христианскому единству кардиналом Куртом Кохом. Особое внимание на ней было уделено развитию православно-католического диалога в рамках смешанной международной комиссии по богословскому диалогу.