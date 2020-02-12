Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-12T20:24+0300
https://ria.ru/20200212/1564626459.html
В ДНР назвали предложения Киева по Донбассу провокационными
https://cdn23.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_0:0:3241:1823_1036x0_80_0_0_a9fab07c17cbf0727bce6458102f1f23.jpg
РИА Новости

В ДНР назвали предложения Киева по Донбассу провокационными

20:24 12.02.2020
658
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу в Минске Алексей Никоноров назвал провокационными предложения Киева по участкам разведения сил и средств вдоль линии соприкосновения в Донбассе.
Очередной раунд переговоров по Донбассу прошел в Минске 12 февраля. Вопрос разведения сил и средств не раз обсуждался на заседании подгруппы по безопасности.
"Украинской стороной были предложены заведомо провокационные варианты участков разведения, которые не учитывают основные принципы отвода, прописанные в рамочном решении, а именно – зеркальность и паритетность отведения сил от занимаемых позиций. Предстоит достаточно сложный процесс согласования, однако мы приложим максимум усилий, чтобы наши дискуссии привели к общему видению модификации этих участков", – приводит слова Никонорова представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима перемещения огня.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
1200001
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)УкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Израиля Реувен Ривлин во время визита в Москву. 17 марта 2016
Крупнейшие израильские предприятия вошли в "черный список" ООН
Виктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Медведчук рассказал об альтернативе минским соглашениям для Украины
Украинские военнослужащие в районе поселка Золотое-4
В ЛНР назвали абсурдом предложение Киева открыть КПП в районе Золотого
Сирийские военные в провинции Алеппо
И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
Военный конвой США и местные жители в районе города Эль-Камышлы в Сирии
МИД Ирана предостерег Израиль от "неразумных действий" в Сирии
Владимир Мединский
Владимир Мединский: отстаивать правду
Виктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
Медведчук призвал Киев предоставить гарантии безопасности Донбассу
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
И.о. губернатора Идлиба заявил о контроле над большей частью провинции
Симферопольское водохранилище
Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым
Ученик во время обеда в столовой
Финская журналистка поделилась впечатлением от еды в российских школах
Военный конвой США и местные жители в районе города Эль-Камышлы в Сирии
Российские военные прекратили конфликт солдат из США и жителей Сирии
Колонна турецкой техники входит в провинцию Идлиб. Кадры Минобороны РФ
Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
Стефан Дюжаррик
ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ
Стена разрушенного дома в поселке Доломитное Донецкой области
В ДНР заявили об участившихся обстрелах жилых кварталов
Президент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе
Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:27Житель Волгограда устроил стрельбу в офисе во время праздника
22:24Выставку Mobile World Congress в Барселоне отменили из-за коронавируса
22:22СМИ: в Лондоне выявили первый случай заражения новым коронавирусом
22:15Российские военные прекратили конфликт солдат из США и жителей Сирии
22:10Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым
22:07Трамп призвал сенат не принимать резолюцию против войны с Ираном
22:01В ДНК западных африканцев обнаружены гены "призрачного" человека
21:59ФССП: число невыездных должников за год выросло почти на 20 процентов
21:45Генсек НАТО призвал остановить удары по мирным жителям в Идлибе
21:45Мишустин назначил Илюшникову замглавы Минэкономразвития
21:43Поклонская сравнила перекрывшую канал в Крым дамбу с Берлинской стеной
21:34Финская журналистка поделилась впечатлением от еды в российских школах
21:32Рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Кировске, нашли живым
21:28Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане
21:25Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
21:21Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют
21:20Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
21:17И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
21:13НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных
21:03ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ
Лента новостейМолния