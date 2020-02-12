В ЛНР назвали абсурдом предложение Киева открыть КПП в районе Золотого

ЛУГАНСК, 12 фев - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева назвала "абсурдом" предложение Киева об одновременном открытии пунктов пропуска для мирных жителей у подконтрольных Киеву населенных пунктов Золотое и Счастье без соблюдения режима прекращения огня.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что четыре ополченца погибли и четверо ранены 7 февраля в результате обстрела со стороны ВС Украины в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое-5 в Донбассе . Глава ЛНР уточнил, что под угрозой остаются мирные жители, проживающие у линии соприкосновения в районе Золотого-5.

"С украинской стороны прозвучало такое громогласное заявление - открыть пункты пропуска в районах Золотого и Счастья одновременно. Открывать сейчас пункты пропуска при полном игнорировании Киевом гарантий безопасности и стрельбе ВСУ из артиллерии в районе Золотого - полный абсурд", - заявила Кобцева.

Она добавила, что ЛНР уже несколько лет выступает за открытие новых КПП у Золотого и Счастья, "но только после того, как Украина прекратит обстрелы и обеспечит все гарантии безопасности".

Кобцева уточнила, что в участники заседания в этот раз лишь обменялись мнениями и предложениями по открытию новых КПП.