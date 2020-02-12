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В ЛНР назвали абсурдом предложение Киева открыть КПП в районе Золотого
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РИА Новости

В ЛНР назвали абсурдом предложение Киева открыть КПП в районе Золотого

20:16 12.02.2020
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© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие в районе поселка Золотое-4
Украинские военнослужащие в районе поселка Золотое-4
© Фото : Joint Forces Operation
ЛУГАНСК, 12 фев - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева назвала "абсурдом" предложение Киева об одновременном открытии пунктов пропуска для мирных жителей у подконтрольных Киеву населенных пунктов Золотое и Счастье без соблюдения режима прекращения огня.
Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что четыре ополченца погибли и четверо ранены 7 февраля в результате обстрела со стороны ВС Украины в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое-5 в Донбассе. Глава ЛНР уточнил, что под угрозой остаются мирные жители, проживающие у линии соприкосновения в районе Золотого-5.
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"С украинской стороны прозвучало такое громогласное заявление - открыть пункты пропуска в районах Золотого и Счастья одновременно. Открывать сейчас пункты пропуска при полном игнорировании Киевом гарантий безопасности и стрельбе ВСУ из артиллерии в районе Золотого - полный абсурд", - заявила Кобцева.
Она добавила, что ЛНР уже несколько лет выступает за открытие новых КПП у Золотого и Счастья, "но только после того, как Украина прекратит обстрелы и обеспечит все гарантии безопасности".
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Кобцева уточнила, что в участники заседания в этот раз лишь обменялись мнениями и предложениями по открытию новых КПП.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В ЛНР действует только пешеходный пункт пропуска КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска.
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9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРОльга КобцеваВооруженный конфликт на востоке УкраиныЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
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