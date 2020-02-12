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Медведчук призвал Киев предоставить гарантии безопасности Донбассу
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РИА Новости

Медведчук призвал Киев предоставить гарантии безопасности Донбассу

20:12 12.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
Виктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Вернуть всю территорию Донбасса под контроль Киева можно только через предоставление гарантий безопасности жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, считает глава политсовета парламентской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
"Возвращать надо людей через их сознание, через предоставление гарантий безопасности, через их желание вернуться. То, что мы называем возвращением Донбасса на Украину и Украины в Донбасс… Они (жители ДНР и ЛНР – ред.) в упор не видят себя в составе нашей страны. Они не видят. И здесь надо работать через их сознание и создание условий для того, чтобы им хотелось вернуться", - заявил Медведчук в среду в интервью украинским СМИ, трансляцию вел телеканал Newsone.
Он отметил, что сейчас есть множество разногласий между республиками и Киевом. Медведчук напомнил, что в Донбассе не воспринимается курс на вступление в НАТО и дискриминация русского языка.
"А как быть в отношении всего того, что происходит сегодня у нас в стране: популяризация идей национал-радикализма, поощрения не просто действий, а преступлений со стороны национал-радикалов, и как им (жителям ДНР и ЛНР – ред.) объяснить, что у нас лучше?... Но, по большому счету, этого никто не пытается сделать. Я имею в виду власть – они обязаны это делать", - подытожил Медведчук.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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