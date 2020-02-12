Медведчук призвал Киев предоставить гарантии безопасности Донбассу

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Вернуть всю территорию Вернуть всю территорию Донбасса под контроль Киева можно только через предоставление гарантий безопасности жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, считает глава политсовета парламентской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук

"Возвращать надо людей через их сознание, через предоставление гарантий безопасности, через их желание вернуться. То, что мы называем возвращением Донбасса на Украину и Украины в Донбасс… Они (жители ДНР и ЛНР – ред.) в упор не видят себя в составе нашей страны. Они не видят. И здесь надо работать через их сознание и создание условий для того, чтобы им хотелось вернуться", - заявил Медведчук в среду в интервью украинским СМИ, трансляцию вел телеканал Newsone

Он отметил, что сейчас есть множество разногласий между республиками и Киевом. Медведчук напомнил, что в Донбассе не воспринимается курс на вступление в НАТО и дискриминация русского языка.

"А как быть в отношении всего того, что происходит сегодня у нас в стране: популяризация идей национал-радикализма, поощрения не просто действий, а преступлений со стороны национал-радикалов, и как им (жителям ДНР и ЛНР – ред.) объяснить, что у нас лучше?... Но, по большому счету, этого никто не пытается сделать. Я имею в виду власть – они обязаны это делать", - подытожил Медведчук.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.