В Австралии и Британии выйдет спин-офф "Смешариков" о науке

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российский мультсериал "ПинКод" о науке и технологиях выйдет в Великобритании и Российский мультсериал "ПинКод" о науке и технологиях выйдет в Австралии Новой Зеландии , сообщает пресс-служба группы компаний "Рики".

Научно-познавательный спин-офф сериала "Смешарики" под названием "ПинКод" знакомит детей с миром инноваций, технологий и открытий. Явления науки и техники в мультфильме объясняются через исследования и эксперименты. Количество просмотров проекта на YouTube превышает 1 миллиард.

"Британское агентство по лицензированию и цифровой дистрибуции Edutainment Licensing приобрело права на дистрибуцию анимационного сериала "ПинКод" у международной продакшн и дистрибьюторской компании FUN Union (совместное предприятие Группы Компаний "Рики" и китайского партнёра). Сериал выйдет в Австралии, Великобритании и Новой Зеландии", — рассказали в пресс-службе.