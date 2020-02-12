Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-12T20:10+0300
https://ria.ru/20200212/1564626155.html
В Австралии и Британии выйдет спин-офф "Смешариков" о науке
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564626055_0:0:3641:2048_1036x0_80_0_0_5eef012ee62d9db71dc40a1aa71693e1.jpg
РИА Новости

В Австралии и Британии выйдет спин-офф "Смешариков" о науке

20:10 12.02.2020
376
© ГК «Рики»Кадр из анимационного сериала "ПинКод"
Кадр из анимационного сериала ПинКод
© ГК «Рики»
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российский мультсериал "ПинКод" о науке и технологиях выйдет в Австралии, Великобритании и Новой Зеландии, сообщает пресс-служба группы компаний "Рики".
Научно-познавательный спин-офф сериала "Смешарики" под названием "ПинКод" знакомит детей с миром инноваций, технологий и открытий. Явления науки и техники в мультфильме объясняются через исследования и эксперименты. Количество просмотров проекта на YouTube превышает 1 миллиард.
"Британское агентство по лицензированию и цифровой дистрибуции Edutainment Licensing приобрело права на дистрибуцию анимационного сериала "ПинКод" у международной продакшн и дистрибьюторской компании FUN Union (совместное предприятие Группы Компаний "Рики" и китайского партнёра). Сериал выйдет в Австралии, Великобритании и Новой Зеландии", — рассказали в пресс-службе.
Сериал также будут показывать в школах и библиотеках цифровых платформ по всему миру.
Кадр из мультфильма Маша и Медведь
20 сентября 2019, 17:54Культура
Жители Лондона не разглядели "российской пропаганды" в "Маше и Медведе"
2420000
Обсудить 0
ВеликобританияНовая ЗеландияАвстралияВ мире
Рекомендуем
Выставка Mobile World Congress 2019 в Барселоне
Выставку Mobile World Congress в Барселоне отменили из-за коронавируса
Владимир Мединский
Владимир Мединский: отстаивать правду
Виктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
Медведчук призвал Киев предоставить гарантии безопасности Донбассу
Кадр из фильма Холоп
Социологи выяснили, любят ли россияне современное отечественное кино
Интерьер купе в поезде
Холдинг РЖД избавится от ковров в поездах
Ученик во время обеда в столовой
Финская журналистка поделилась впечатлением от еды в российских школах
Мужчина храпит во сне
Врач назвал храп признаком опасной болезни
Знак коронавируса
СМИ: в Лондоне выявили первый случай заражения новым коронавирусом
Военный конвой США и местные жители в районе города Эль-Камышлы в Сирии
Российские военные прекратили конфликт солдат из США и жителей Сирии
Пенсионер на заседании Заксобрания Карелии
В Карелии пенсионер передал депутатам "подарки" за прибавку в 21 рубль
Деньги
Москвичка лишилась полутора миллионов рублей после "звонка из банка"
Автомобили скорой медицинской помощи
Рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Кировске, нашли живым
Сотрудник ГИБДД проводит технический осмотр личного автотранспорта
Минтранс предложил дать ГИБДД право аннулировать результаты техосмотра
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Совбез ООН призвал привлекать к ответу за нарушения против детей
Докторская колбаса
Производитель назвал возможную причину "взрыва" колбасы в Туле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:27Житель Волгограда устроил стрельбу в офисе во время праздника
22:24Выставку Mobile World Congress в Барселоне отменили из-за коронавируса
22:22СМИ: в Лондоне выявили первый случай заражения новым коронавирусом
22:15Российские военные прекратили конфликт солдат из США и жителей Сирии
22:10Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым
22:07Трамп призвал сенат не принимать резолюцию против войны с Ираном
22:01В ДНК западных африканцев обнаружены гены "призрачного" человека
21:59ФССП: число невыездных должников за год выросло почти на 20 процентов
21:45Генсек НАТО призвал остановить удары по мирным жителям в Идлибе
21:45Мишустин назначил Илюшникову замглавы Минэкономразвития
21:43Поклонская сравнила перекрывшую канал в Крым дамбу с Берлинской стеной
21:34Финская журналистка поделилась впечатлением от еды в российских школах
21:32Рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Кировске, нашли живым
21:28Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане
21:25Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
21:21Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют
21:20Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
21:17И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
21:13НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных
21:03ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ
Лента новостейМолния