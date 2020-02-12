В Мексике сообщили о существенном сокращении потока мигрантов в США

План начал действовать 8 месяцев назад.
"Снизилось на 74,5% число пересечений границы с США, количество людей, задержанных сотрудниками миграционной службы на территории страны, также снизилось", - сообщил Эбрард в ходе пресс-конференции в президентском дворце, трансляция опубликована в Twitter президента Мексики Лопеса Обрадора.
Министр заверил, что это снижение стало результатом инвестиций Мексики в План развития Центральной Америки, и сообщил, что в Сальвадоре в этих социальных программах участвует уже 61 тысяча человек.
Гватемала, Гондурас и Сальвадор лидируют по числу незаконных мигрантов и соискателей убежища в США. Президент США Дональд Трамп называет борьбу с нелегальной иммиграцией одним из главных приоритетов своей политики. С этой целью в стране ужесточается миграционное законодательство, а на отдельных участках границы с Мексикой возводится стена для предотвращения проникновения в США нелегальных мигрантов.
План действий Мексики включает усиление иммиграционного контроля в пограничных с США регионах силами национальной гвардии, а также регистрацию и помощь мигрантам из стран Центральной Америки на территории Мексики в координации с правительствами Сальвадора, Гватемалы и Гондураса, создание рабочих мест на северной и южной границах страны. При этом мигранты, которые не захотят проходить процесс регистрации в Мексике, будут вынуждены отправиться обратно на родину.
15 июля 2019, 17:59США будут отказывать в убежище мигрантам, не попросившим его в Мексике