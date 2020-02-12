В Мексике сообщили о существенном сокращении потока мигрантов в США

МЕХИКО, 12 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард сообщил, что реализация плана по развитию Центральной Америки позволила на три четверти сократить число мигрантов, пересекающих границу Мексики и США

План начал действовать 8 месяцев назад.

"Снизилось на 74,5% число пересечений границы с США, количество людей, задержанных сотрудниками миграционной службы на территории страны, также снизилось", - сообщил Эбрард в ходе пресс-конференции в президентском дворце, трансляция опубликована в Twitter президента Мексики Лопеса Обрадора.

Министр заверил, что это снижение стало результатом инвестиций Мексики в План развития Центральной Америки, и сообщил, что в Сальвадоре в этих социальных программах участвует уже 61 тысяча человек.

Гватемала, Гондурас и Сальвадор лидируют по числу незаконных мигрантов и соискателей убежища в США. Президент США Дональд Трамп называет борьбу с нелегальной иммиграцией одним из главных приоритетов своей политики. С этой целью в стране ужесточается миграционное законодательство, а на отдельных участках границы с Мексикой возводится стена для предотвращения проникновения в США нелегальных мигрантов.