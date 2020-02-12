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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-12T21:03+0300
https://ria.ru/20200212/1564625486.html
Минобороны ответило на обвинения Турции в ударах в Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564581056_0:154:3368:2048_1036x0_80_0_0_dd3d54ce85225c229e624a45243356bf.jpg
РИА Новости

Минобороны ответило на обвинения Турции в ударах в Сирии

19:45 12.02.2020 (обновлено: 21:03 12.02.2020)
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© REUTERS / Khalil AshawiТурецкий военный в провинции Идлиб
Турецкий военный в провинции Идлиб
© REUTERS / Khalil Ashawi
Турецкий военный в провинции Идлиб
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В Министерстве обороны прокомментировали обвинения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес Москвы и Дамаска в ударах по мирным жителям сирийского Идлиба.

"Заявления турецких представителей о якобы "нападении российских военных на мирных жителей" в зоне деэскалации Идлиб не соответствуют действительности. Деятельность российских военнослужащих и прежде всего российского Центра примирения враждующих сторон в Идлибской зоне деэскалации осуществляется исключительно на основе сочинских соглашений".

Министерство обороны России
В оборонном ведомстве подчеркнули, что кризисная ситуация в регионе сложилась из-за невыполнения Анкарой своих обязательств по разделению боевиков умеренной оппозиции от террористов.
Минобороны также опровергло сообщения о массовых потоках беженцев из Идлибской зоны деэскалации. Отмечается, что существенная часть жителей провинции покидают опасные районы и переходят на территории, подконтрольные сирийскому правительству.
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"Главной задачей России и Турции в Сирийской Арабской Республике было и остается искоренение обосновавшихся на ее территории международных террористических группировок для возвращения сирийцам мирной жизни. Убеждены, что, не поддаваясь на провокации террористов и избегая несогласованных скоропалительных решений, данная миссия России и Турецкой Республики будет успешно реализована", — заключили в Минобороны.

Заявление Эрдогана

Ранее Эрдоган заявил, что сирийские и российские войска "бьют в основном не по террористам, а по мирным жителям".
"Цель — оккупация этого региона, чтобы заставить жителей переместиться к нашим границам. Мы старались действовать в рамках сочинских соглашений, но данные нам слова никто не сдержал. Эти атаки начали нацеливаться на Турцию", — сказал турецкий лидер.
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Он добавил, что Анкара будет действовать в зависимости от обстановки на месте, "не ожидая результатов этих бесконечных переговоров".
"При малейшем ущербе нашим военным ВС Турции будут повсеместно атаковать силы режима Башара Асада", — заключил Эрдоган.

"Армия Сирии бьет по террористам"

Заявление Эрдогана прокомментировали в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, цель сирийской армии — нейтрализовать террористические группировки.
"Что касается ударов по Идлибу, которые сирийские военные осуществляют, то это удары по террористам, а не по гражданским лицам", — сказал он.
В МИД, в свою очередь, заявили, что не отрицают разночтения с Турцией по целому ряду вопросов, но эти обвинения Эрдогана Москва не принимает.
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Обсудить 22
Война в СирииИдлиб (мухафаза)Башар АсадМоскваДамаск (город)Анкара
Популярные комментарии
Наконец Асаду конец.)))
12 февраля, 20:08
vrv rf svobody net
4211541
Турция и Китай это братья России: газопровод, АЭС, Сибирь, золото, лес.
12 февраля, 19:54
Серж Кукакин
7813218
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