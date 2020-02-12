Минобороны ответило на обвинения Турции в ударах в Сирии

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В Министерстве обороны прокомментировали обвинения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес Москвы и Дамаска в ударах по мирным жителям сирийского В Министерстве обороны прокомментировали обвинения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес Москвы и Дамаска в ударах по мирным жителям сирийского Идлиба

"Заявления турецких представителей о якобы "нападении российских военных на мирных жителей" в зоне деэскалации Идлиб не соответствуют действительности. Деятельность российских военнослужащих и прежде всего российского Центра примирения враждующих сторон в Идлибской зоне деэскалации осуществляется исключительно на основе сочинских соглашений". Министерство обороны России

В оборонном ведомстве подчеркнули, что кризисная ситуация в регионе сложилась из-за невыполнения Анкарой своих обязательств по разделению боевиков умеренной оппозиции от террористов.

Минобороны также опровергло сообщения о массовых потоках беженцев из Идлибской зоны деэскалации. Отмечается, что существенная часть жителей провинции покидают опасные районы и переходят на территории, подконтрольные сирийскому правительству.

"Главной задачей России и Турции в Сирийской Арабской Республике было и остается искоренение обосновавшихся на ее территории международных террористических группировок для возвращения сирийцам мирной жизни. Убеждены, что, не поддаваясь на провокации террористов и избегая несогласованных скоропалительных решений, данная миссия России и Турецкой Республики будет успешно реализована", — заключили в Минобороны.

Заявление Эрдогана

Ранее Эрдоган заявил, что сирийские и российские войска "бьют в основном не по террористам, а по мирным жителям".

"Цель — оккупация этого региона, чтобы заставить жителей переместиться к нашим границам. Мы старались действовать в рамках сочинских соглашений, но данные нам слова никто не сдержал. Эти атаки начали нацеливаться на Турцию", — сказал турецкий лидер.

Он добавил, что Анкара будет действовать в зависимости от обстановки на месте, "не ожидая результатов этих бесконечных переговоров".

"При малейшем ущербе нашим военным ВС Турции будут повсеместно атаковать силы режима Башара Асада", — заключил Эрдоган.

"Армия Сирии бьет по террористам"

Заявление Эрдогана прокомментировали в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, цель сирийской армии — нейтрализовать террористические группировки.

"Что касается ударов по Идлибу, которые сирийские военные осуществляют, то это удары по террористам, а не по гражданским лицам", — сказал он.