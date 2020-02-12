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Число очень богатых людей в мире выросло на 10% в 2019 году
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РИА Новости

Число очень богатых людей в мире выросло на 10% в 2019 году

20:20 12.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДоллары США
Доллары США
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Число очень богатых людей (very high net worth, VHNW) в мире в 2019 году увеличилось на 10% и достигло 2,7 миллиона, свидетельствуют данные аналитической компании Wealth-X.
"Число очень богатый людей (VHNW), тех людей, чье состояние оценивается от 5 до 30 миллионов долларов, сильно увеличилось в 2019 году, более чем на 10%", - отмечается в исследовании.
Общая стоимость их состояний также выросла на 10% и достигла 26,6 триллиона долларов. Кроме того, компания обращает внимание, что в 2018 году отмечался рост показателя только на 1%.
Лидером по росту числа очень богатых людей стала Северная Америка. Согласно исследованию, общая стоимость их состояний выросла примерно на 15%.
Активный рост был также зафиксирован в Азии и Африке. В Европе и Тихоокеанском регионе наблюдался чуть менее активный рост, но лучше чем на Ближнем Востоке. В Латинской Америке и странах Карибского бассейна рост благосостояния не отмечался. Всех тех, чье состояние выше 30 миллионов долларов, компания называет ультрабогатыми людьми.
Компания Wealth-X занимается различными исследованиями среди самых богатых людей. Компания основана в 2010 году, имеет офисы в Северной Америке, Европе и Азии.
Страница сайта Forbes
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