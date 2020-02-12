Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-12T19:42+0300
https://ria.ru/20200212/1564625366.html
Киев передал в подгруппу по Донбассу уточненный список пленных
https://cdn24.img.ria.ru/images/136698/08/1366980886_0:59:3071:1786_1036x0_80_0_0_20251d85763f3d29a8eb410ea5ddbe09.jpg
РИА Новости

Киев передал в подгруппу по Донбассу уточненный список пленных

19:42 12.02.2020
347
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВстреча контактной группы по Украине в Минске
Встреча контактной группы по Украине в Минске
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 12 фев - РИА Новости. Представители Киева передали в гуманитарной подгруппе по урегулированию в Донбассе уточненный список лиц, которых хотят освободить, сообщила в среду Дарья Олифер - пресс-секретарь представителя Киева на переговорах, экс-президента Украины Леонида Кучмы.
В среду в Минске состоялся очередной раунд переговоров контактной группы по урегулированию в Донбассе и ее тематических подгрупп.
Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
17:05
Киев и Донбасс обменялись информацией о пленных, заявили в ДНР
"В гуманитарной подгруппе мы передали уточненный список людей, которых стремимся освободить", - написала Олифер на своей странице в Facebook.
Она добавила, что стороны представили свои предложения относительно методики поиска пропавших без вести.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
011101
Обсудить 1
Ситуация в ДНР и ЛНРДарья ОлиферВооруженный конфликт на востоке УкраиныЛеонид КучмаМинскКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Мужчина храпит во сне
Врач назвал храп признаком опасной болезни
Пенсионер на заседании Заксобрания Карелии
В Карелии пенсионер передал депутатам "подарки" за прибавку в 21 рубль
Владимир Мединский
Владимир Мединский: отстаивать правду
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
В ЛНР не могут восстановить электричество в обстрелянном поселке
Докторская колбаса
Производитель назвал возможную причину "взрыва" колбасы в Туле
Сотрудник ГИБДД проводит технический осмотр личного автотранспорта
Минтранс предложил дать ГИБДД право аннулировать результаты техосмотра
Президент Израиля Реувен Ривлин во время визита в Москву. 17 марта 2016
Крупнейшие израильские предприятия вошли в "черный список" ООН
Военный конвой США и местные жители в районе города Эль-Камышлы в Сирии
МИД Ирана предостерег Израиль от "неразумных действий" в Сирии
Видеонаблюдение
В Калининграде разгорелся скандал из-за камеры в кабинете гинеколога
Кресла для судей в зале заседаний
Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Ректор Академии русского балета имени А.Я.Вагановой Николай Цискаридзе на пресс-конференции в Москве
Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
Посетители у регистратуры городской больницы
Медсестра из Германии назвала отличия российских врачей от немецких
Квитанция за услуги ЖКХ
"Газпром" объявил крупнейших должников за газ в регионах
Президент России Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в Минске. 2015 год
Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни
Страны мира. Боливия
Боливия приостановила совместный с "Росатомом" проект ядерного центра
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:24Выставку Mobile World Congress в Барселоне отменили из-за коронавируса
22:22СМИ: в Лондоне выявили первый случай заражения новым коронавирусом
22:15Российские военные прекратили конфликт солдат из США и жителей Сирии
22:10Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым
22:07Трамп призвал сенат не принимать резолюцию против войны с Ираном
22:01В ДНК западных африканцев обнаружены гены "призрачного" человека
21:59ФССП: число невыездных должников за год выросло почти на 20 процентов
21:45Генсек НАТО призвал остановить удары по мирным жителям в Идлибе
21:45Мишустин назначил Илюшникову замглавы Минэкономразвития
21:43Поклонская сравнила перекрывшую канал в Крым дамбу с Берлинской стеной
21:34Финская журналистка поделилась впечатлением от еды в российских школах
21:32Рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Кировске, нашли живым
21:28Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане
21:25Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
21:21Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют
21:20Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
21:17И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
21:13НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных
21:03ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ
20:59В Мурманской области потушили пожар на шахте
Лента новостейМолния