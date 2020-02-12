Киев передал в подгруппу по Донбассу уточненный список пленных

КИЕВ, 12 фев - РИА Новости. Представители Киева передали в гуманитарной подгруппе по урегулированию в Донбассе уточненный список лиц, которых хотят освободить, сообщила в среду Дарья Олифер - пресс-секретарь представителя Киева на переговорах, экс-президента Украины Леонида Кучмы.
В среду в Минске состоялся очередной раунд переговоров контактной группы по урегулированию в Донбассе и ее тематических подгрупп.
"В гуманитарной подгруппе мы передали уточненный список людей, которых стремимся освободить", - написала Олифер на своей странице в Facebook.
Она добавила, что стороны представили свои предложения относительно методики поиска пропавших без вести.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения