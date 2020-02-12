Богданов обсудил с послом Сирии гуманитарное сотрудничество

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов обсудил с послом Сирии в Москве Риядом Хаддадом ситуацию в этой арабской стране, а также экономическое и гуманитарное сотрудничество стран, сообщили в МИД РФ.
Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, встреча Богданова и посла Сирии прошла 12 февраля.
"В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее, а также о путях дальнейшего укрепления российско-сирийского сотрудничества в экономической и гуманитарной областях", - заявили в министерстве.
Ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что Дамаск ставит целью вывести экономическое сотрудничество с Москвой на уровень, соответствующий военному взаимодействию двух стран.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России