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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-12T19:41+0300
https://ria.ru/20200212/1564625320.html
Богданов обсудил с послом Сирии гуманитарное сотрудничество
https://cdn24.img.ria.ru/images/156160/46/1561604651_0:262:2966:1930_1036x0_80_0_0_1957fe287daf20b5865a21838b39357a.jpg
РИА Новости

Богданов обсудил с послом Сирии гуманитарное сотрудничество

19:41 12.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов обсудил с послом Сирии в Москве Риядом Хаддадом ситуацию в этой арабской стране, а также экономическое и гуманитарное сотрудничество стран, сообщили в МИД РФ.
Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, встреча Богданова и посла Сирии прошла 12 февраля.
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"В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее, а также о путях дальнейшего укрепления российско-сирийского сотрудничества в экономической и гуманитарной областях", - заявили в министерстве.
Ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что Дамаск ставит целью вывести экономическое сотрудничество с Москвой на уровень, соответствующий военному взаимодействию двух стран.
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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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