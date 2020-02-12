Богданов обсудил с послом Сирии гуманитарное сотрудничество

"В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее, а также о путях дальнейшего укрепления российско-сирийского сотрудничества в экономической и гуманитарной областях", - заявили в министерстве.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.