Боливия приостановила совместный с "Росатомом" проект ядерного центра

ЛА-ПАС, 12 фев - РИА Новости. Правительство Правительство Боливии приостанавливает совместный с "Росатомом" проект по строительству в стране ядерного центра, сообщило боливийское агентство ядерной энергетики (ABEN).

Комментарием "Росатома" РИА Новости пока не располагает.

В 2017 году в Вене был подписан контракт между агентством по атомной энергии Боливии и российским Государственным специализированным проектным институтом (входит в "Росатом") на сооружение центра ядерных исследований и технологий в боливийском Эль-Альто. В ноябре 2019 года глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил РИА Новости, что, как рассчитывают в госкорпорации, ситуация со сменой власти в Боливии минимально повлияет на реализацию проекта.

"Было приказано приостановить строительство центра ядерных исследований, до тех пор пока парламент и прокуратура не выскажутся по этому вопросу", - говорится в заявлении, распространенном главой ABEN Хуаном Альфредо Жорданом.