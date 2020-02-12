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Боливия приостановила совместный с "Росатомом" проект ядерного центра
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РИА Новости

Боливия приостановила совместный с "Росатомом" проект ядерного центра

19:41 12.02.2020 (обновлено: 19:55 12.02.2020)
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСтраны мира. Боливия
Страны мира. Боливия
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
ЛА-ПАС, 12 фев - РИА Новости. Правительство Боливии приостанавливает совместный с "Росатомом" проект по строительству в стране ядерного центра, сообщило боливийское агентство ядерной энергетики (ABEN).
Комментарием "Росатома" РИА Новости пока не располагает.
В 2017 году в Вене был подписан контракт между агентством по атомной энергии Боливии и российским Государственным специализированным проектным институтом (входит в "Росатом") на сооружение центра ядерных исследований и технологий в боливийском Эль-Альто. В ноябре 2019 года глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил РИА Новости, что, как рассчитывают в госкорпорации, ситуация со сменой власти в Боливии минимально повлияет на реализацию проекта.
"Было приказано приостановить строительство центра ядерных исследований, до тех пор пока парламент и прокуратура не выскажутся по этому вопросу", - говорится в заявлении, распространенном главой ABEN Хуаном Альфредо Жорданом.
После того как оппозиция Боливии во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, президент Эво Моралес под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Высший избирательный суд Боливии (TSE) назначил всеобщие выборы на 3 мая.
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Жанин АньесГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"БоливияВ мире
Популярные комментарии
Отказаться от центра ядерных исследований и технологий? Мдаа. Тогда обратно в яму. Лукашенко надо показать, как помогает американская дружба.
12 февраля, 19:52
llevone2017
1701003
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