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МЧС будет круглосуточно мониторить уровень радиации в Москве
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РИА Новости

МЧС будет круглосуточно мониторить уровень радиации в Москве

19:38 12.02.2020
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© AP Photo / Steve HelberСчетчик Гейгера. Архивное фото
Счетчик Гейгера. Архивное фото
© AP Photo / Steve Helber
Счетчик Гейгера. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. МЧС будет круглосуточно мониторить уровень радиации в Москве, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по столице.
Информация о "резком скачке радиации" появилась в минувшие выходные в СМИ: якобы датчик показал 60-кратное превышение нормы на юге столицы. Радиометрические исследования МЧС и "Радон" проводят два раза в день по адресу: Каширское шоссе, дом 49. Накануне ведомство опровергло слухи об избыточном радиационном фоне.
"С 17.00 12 февраля, в связи с обращениями граждан, связанными с ложным срабатыванием датчика ФГУП "Радон", работающем в тестовом режиме, а также информированием населения об актуальной обстановке по адресу: Каширское шоссе, 49, в круглосуточном режиме организовано дежурство оперативной группы Главного управления МЧС России по городу Москве", - говорится в сообщении.
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МЧС России (Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваРоссияПроисшествия
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