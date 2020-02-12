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2020-02-12T21:59+0300
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ФССП: число невыездных должников за год выросло почти на 20 процентов
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РИА Новости

ФССП: число невыездных должников за год выросло почти на 20 процентов

21:59 12.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТабло вылетов в аэропорту "Шереметьево"
Табло вылетов в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Число невыездных из-за долгов россиян увеличилось в прошлом году почти на 20 процентов и составило 3,2 миллиона человек, сообщили РИА Новости в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России.
"На конец 2019 года действовали 3,2 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд должников из РФ (на 594,5 тысячи постановлений больше, чем на начало 2019 года)", — сказали в пресс-службе ведомства.
Всего за 2019 год судебные приставы вынесли 7,8 миллиона постановлений о временном ограничений на выезд, что на 2,1 миллиона больше, чем за 2018 год.
По данным ФССП, в результате применения мер принудительного исполнения, в том числе временного ограничения на выезд, в 2019 году должники в общей сложности погасили обязательства на сумму 125,1 миллиарда рублей. В 2018 году сумма взысканной таким образом задолженности составила 72,1 миллиарда рублей.
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)
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