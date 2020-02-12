ФССП: число невыездных должников за год выросло почти на 20 процентов

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Число невыездных из-за долгов россиян увеличилось в прошлом году почти на 20 процентов и составило 3,2 миллиона человек, сообщили РИА Новости в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России.

"На конец 2019 года действовали 3,2 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд должников из РФ (на 594,5 тысячи постановлений больше, чем на начало 2019 года)", — сказали в пресс-службе ведомства.

Всего за 2019 год судебные приставы вынесли 7,8 миллиона постановлений о временном ограничений на выезд, что на 2,1 миллиона больше, чем за 2018 год.