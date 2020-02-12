МИД Ирана предостерег Израиль от "неразумных действий" в Сирии

ТЕГЕРАН, 12 фев – РИА Новости. Иран заставит Израиль пожалеть, если тот предпримет действия против иранских интересов в Сирии, заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Аббас Мусави.
"Иран даст сокрушительный ответ на любую агрессию или неразумные действия этого режима (Израиля – ред.) против интересов нашей страны в Сирии и регионе, который заставит пожалеть", - говорится в заявлении Мусави в Telegram-канале ведомства.
Как следует из сообщения, представитель МИД Ирана таким образом отреагировал на "заявления и угрозы" одного из израильских чиновников, имя которого в сообщении не указывается.
При этом он напомнил, что Иран находится в Сирии по соответствующей договоренности с Дамаском, целью присутствия является борьба с терроризмом.
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