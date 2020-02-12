МИД Ирана предостерег Израиль от "неразумных действий" в Сирии

"Иран даст сокрушительный ответ на любую агрессию или неразумные действия этого режима (Израиля – ред.) против интересов нашей страны в Сирии и регионе, который заставит пожалеть", - говорится в заявлении Мусави в Telegram-канале ведомства.

Как следует из сообщения, представитель МИД Ирана таким образом отреагировал на "заявления и угрозы" одного из израильских чиновников, имя которого в сообщении не указывается.