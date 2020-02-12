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Крупнейшие израильские предприятия вошли в "черный список" ООН
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РИА Новости

Крупнейшие израильские предприятия вошли в "черный список" ООН

19:35 12.02.2020 (обновлено: 19:49 12.02.2020)
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© AP Photo / Ivan SekretarevПрезидент Израиля Реувен Ривлин во время визита в Москву. 17 марта 2016
Президент Израиля Реувен Ривлин во время визита в Москву. 17 марта 2016
© AP Photo / Ivan Sekretarev
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 фев - РИА Новости. Президент Израиля Реувен Ривлин осудил публикацию Управлением верховного комиссара ООН по правам человека "чёрного списка" компаний, сотрудничающих с еврейскими поселениями на Западном берегу, и подчеркнул, что в него входят крупнейшие израильские предприятия.
Ранее УВКПЧ ООН опубликовало список из 112 компаний, которые имеют деловые связи с еврейскими поселениями на Западном берегу реки Иордан. Из них 94 расположены в Израиле, и 18 - на территории шести других государств.
Выступая на мероприятии в своей резиденции, президент перечислил вошедшие в список предприятия, отметив, что среди них - важнейшие израильские компании, в том числе банки, компании мобильной и интернет-связи, крупнейшие торговые сети.
"Когда израильские предприятия находятся под угрозой бойкота, мы будем поддерживать их. Бойкот израильских компаний не способствует делу мира и не укрепляет доверие между сторонами", - сказал Ривлин. Заявление президента распространила его пресс-служба.
"Мы призываем наших друзей по всему миру выступить против этой постыдной инициативы, напоминающей о мрачных периодах нашей истории", - добавил Ривлин.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Вчера, 20:06
Генсек ООН призвал Палестину и Израиль к примирению и диалогу
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Реувен РивлинИзраильВ мире
Популярные комментарии
За последнее время Список вредных предприятий - это лучшее, что смогла сделать ООН.
12 февраля, 19:43
Валерий Камаев
620021
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