Крупнейшие израильские предприятия вошли в "черный список" ООН

Президент Израиля Реувен Ривлин во время визита в Москву. 17 марта 2016

© AP Photo / Ivan Sekretarev Президент Израиля Реувен Ривлин во время визита в Москву. 17 марта 2016

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 фев - РИА Новости. Президент Президент Израиля Реувен Ривлин осудил публикацию Управлением верховного комиссара ООН по правам человека "чёрного списка" компаний, сотрудничающих с еврейскими поселениями на Западном берегу, и подчеркнул, что в него входят крупнейшие израильские предприятия.

Ранее УВКПЧ ООН опубликовало список из 112 компаний, которые имеют деловые связи с еврейскими поселениями на Западном берегу реки Иордан. Из них 94 расположены в Израиле, и 18 - на территории шести других государств.

Выступая на мероприятии в своей резиденции, президент перечислил вошедшие в список предприятия, отметив, что среди них - важнейшие израильские компании, в том числе банки, компании мобильной и интернет-связи, крупнейшие торговые сети.

"Когда израильские предприятия находятся под угрозой бойкота, мы будем поддерживать их. Бойкот израильских компаний не способствует делу мира и не укрепляет доверие между сторонами", - сказал Ривлин. Заявление президента распространила его пресс-служба.