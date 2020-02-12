Сухопутные силы США создали штаб корпуса для координации с европейцами

ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Сухопутные войска Сухопутные войска США ввели в строй дополнительный штаб корпуса, который призван координировать действия американских военных и их европейских союзников и партнеров, говорится в сообщении на сайте Сухопутных сил.

"Штаб пятого корпуса будет состоять примерно из 635 солдат, из которых около 200 будут поддерживать оперативный командный пункт в Европе на ротационной основе. Штаб корпуса ориентировочно заработает в полную силу к осени 2020 года", - сказано в документе.

По мнению командования, это должно помочь в реализации национальной оборонной стратегии США и охране интересов Вашингтона и союзников в регионе.

Как отмечает издание Wall Street Journal, речь идет о противодействии потенциальным угрозам со стороны России