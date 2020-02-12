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Сухопутные силы США создали штаб корпуса для координации с европейцами
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РИА Новости

Сухопутные силы США создали штаб корпуса для координации с европейцами

19:34 12.02.2020
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© AP Photo / Visar KryeziuАмериканские военные
Американские военные
© AP Photo / Visar Kryeziu
Американские военные. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Сухопутные войска США ввели в строй дополнительный штаб корпуса, который призван координировать действия американских военных и их европейских союзников и партнеров, говорится в сообщении на сайте Сухопутных сил.
"Штаб пятого корпуса будет состоять примерно из 635 солдат, из которых около 200 будут поддерживать оперативный командный пункт в Европе на ротационной основе. Штаб корпуса ориентировочно заработает в полную силу к осени 2020 года", - сказано в документе.
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По мнению командования, это должно помочь в реализации национальной оборонной стратегии США и охране интересов Вашингтона и союзников в регионе.
Как отмечает издание Wall Street Journal, речь идет о противодействии потенциальным угрозам со стороны России.
В настоящее время у Сухопутных сил США есть три штаба корпуса: в штатах Вашингтон, Техас и Северная Каролина. Новый штаб будет расположен в Кентукки.
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