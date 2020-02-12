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2020-02-12T19:23+0300
https://ria.ru/20200212/1564624560.html
ОБСЕ отметила конструктивность дискуссии контактной группы по Донбассу
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РИА Новости

ОБСЕ отметила конструктивность дискуссии контактной группы по Донбассу

19:23 12.02.2020
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© Фото : OSCE/Mikhail EvstafievФлаги с логотипом ОБСЕ в Вене
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене
© Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev
МИНСК, 12 фев – РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау заявила, что видит достаточно конструктивную атмосферу в дискуссии по вопросам обмена пленными и согласования новых участков разведения сил и средств в Донбассе.
В среду в Минске состоялся очередной раунд переговоров контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.
"Сегодня еще мы не решили окончательно вот эти вопросы (обмена пленными и согласования новых участков разведения – ред.)… Но переговоры продолжаются, и атмосфера была достаточно конструктивная, мне кажется. Целый день интенсивно работали именно над этими вопросами. Я уже не могу сказать, что будет дальше, будут ли какие-то решения на следующей встрече, но это, конечно же, очень важно", - сказала Грау журналистам.
Дипломат также обратила внимание, что ровно пять лет назад был подписан комплекс мер по выполнению минских соглашений, который был одобрен лидерами "нормандской четверки" (Украина, РФ, Германия, Франция) и Советом безопасности ООН. Грау отметила, что комплекс мер совместно с минским протоколом и минским меморандумом является основной для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.
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"Стороны выражают приверженность минским соглашениям, но для решения конфликта все еще требуются усилия и политическая воля сторон. К сожалению, люди все еще гибнут. При этом ограничение свободы передвижения СММ (специальной мониторинговой миссии – ред.) препятствует мониторингу режима прекращения огня. И все-таки сегодня меня порадовало то, что стороны выразили готовность приложить больше усилий для реализации заключений нормандского саммита", - сказала Грау. Она также добавила, что в этом духе в среду прошла работа контактной группы и ее рабочих подгрупп.
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" прошел в Париже 9 декабря. Стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Хайди ГрауСитуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаООНУкраинаВ мире
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