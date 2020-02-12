Валовая сельскохозяйственная продукция в Татарстане выросла на 3%

КАЗАНЬ, 12 фев - РИА Новости. Стоимость валовой продукции сельского хозяйства Стоимость валовой продукции сельского хозяйства Татарстана в 2019 году составила почти 251 миллиард рублей, что на на 3% больше, чем годом ранее, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

"Стоимость валовой продукции сельского хозяйства выросла на 3% и составила почти 251 миллиард рублей. Улучшилась экономика отрасли. Денежная выручка выросла на 15% и составила более 119 миллиардов рублей. Прибыль выросла на 1 миллиард рублей и составила 9,9 миллиарда рублей", - казал Зяббаров на итоговой коллегии Минсельхозпрода Татарстана.

По информации министра, в 2019 году произошло увеличение доли агропромышленного комплекса республики в ВРП – с 14,7% до 16%. По итогам года Татарстан в очередной раз заняли четвёртое место по РФ и первое место в ПФО по доле валовой продукции сельского хозяйства. За год было произведено более 4,5 миллиона тонн зерна, 2,8 миллиона тонн сахарной свеклы, 1,2 миллиона тонн картофеля, более 340 тысяч тонн других овощей.

Зяббаров отметил, что с этого года вступил в силу федеральный закон об органической продукции, и Татарстан выступает одной из пилотных площадок по его реализации. Уже есть сельхозформирования, которые начали работать в этом направлении. В текущем году планируется разработать механизм их поддержки в переходном этапе.

"Произведено молока по всем категориям хозяйств 1,89 миллиона тонн, в том числе в сельхозформированиях – 1,35 миллиона тонн, с продуктивностью 5,8 тысячи килограммов на корову… По объемам производства молока среди субъектов Российской Федерации по всем категориям хозяйств мы занимаем первое место, имея более 6% от общего объема", - сказал министр, говоря об успехах животноводства.

При этом он подчеркнул, что по продуктивности на дойную корову республика пока не попадает в 10 лучших субъектов РФ, и здесь есть резерв для дальнейшего роста. Кроме того, по его словам, сегодня в работе более 40 инвестиционных проектов на 35,5 тысячи голов коров, что дополнительно даст порядка 150 тысяч тонн молока в год. "Это уже другая экономика", - уверен глава Минсельхозпрода.