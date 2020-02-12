В РФПИ оценили смягчение меры пресечения фигурантам дела Baring Vostok

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Перевод под домашний арест трех последних фигурантов дела Baring Vostok является позитивным сигналом для инвестиционного сообщества, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Мосгорсуд в среду смягчил меру пресечения трем фигурантам дела Baring Vostok и отпустил их из СИЗО под домашний арест до 12 апреля. Партнер в области медиа Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров находились под стражей с 15 февраля 2019 года, летом прошлого года суд смягчил меру пресечения другим фигурантам дела и отпустил их под домашний арест.
"Смягчение меры пресечения трем фигурантам дела Baring Vostok и перевод под домашний арест являются позитивным сигналом для инвестиционного сообщества. Мы с самого начала выступали в поддержку всех сотрудников фонда Baring Vostok, находившихся под следствием по данному делу. Мера пресечения, не связанная с заключением под стражу, позволяет всем сторонам максимально объективно разобраться в деле", - сказал Дмитриев.
Он также отметил, что РФПИ продолжает сотрудничество с фондом Baring Vostok. "В 2019 году мы совместно инвестировали в развитие онлайн-кинотеатра ivi.ru - лидера российского рынка онлайн-видео и сейчас работаем над совместной инвестицией в компанию Carprice. Baring Vostok - высокопрофессиональная команда, мы готовы рассматривать различные проекты, соинвестировать с ними, привлекать партнеров и вкладывать средства в совместные фонды", - добавил глава РФПИ.
29 января, 15:14Титов попросил генпрокурора проверить дело Baring Vostok
Ранее Мосгорсуд продлил срок домашнего ареста другим фигурантам дела - основателю Baring Vostok американцу Майклу Калви, топ-менеджеру инвестфонда французу Филиппу Дельпалю, экс-главе банка "Восточный" Алексею Кордичеву и бывшему директору по инвестициям банка "Восточный" Александру Цакунову.
По версии следствия, Калви с французом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому, вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. По утверждению СК РФ, их оценили в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч. В то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает. В конце декабря следствие переквалифицировало обвинение с мошенничества на растрату денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро". Никто из фигурантов вину не признал.