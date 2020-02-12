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В РФПИ оценили смягчение меры пресечения фигурантам дела Baring Vostok
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РИА Новости

В РФПИ оценили смягчение меры пресечения фигурантам дела Baring Vostok

19:19 12.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Перевод под домашний арест трех последних фигурантов дела Baring Vostok является позитивным сигналом для инвестиционного сообщества, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Мосгорсуд в среду смягчил меру пресечения трем фигурантам дела Baring Vostok и отпустил их из СИЗО под домашний арест до 12 апреля. Партнер в области медиа Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров находились под стражей с 15 февраля 2019 года, летом прошлого года суд смягчил меру пресечения другим фигурантам дела и отпустил их под домашний арест.
"Смягчение меры пресечения трем фигурантам дела Baring Vostok и перевод под домашний арест являются позитивным сигналом для инвестиционного сообщества. Мы с самого начала выступали в поддержку всех сотрудников фонда Baring Vostok, находившихся под следствием по данному делу. Мера пресечения, не связанная с заключением под стражу, позволяет всем сторонам максимально объективно разобраться в деле", - сказал Дмитриев.
Он также отметил, что РФПИ продолжает сотрудничество с фондом Baring Vostok. "В 2019 году мы совместно инвестировали в развитие онлайн-кинотеатра ivi.ru - лидера российского рынка онлайн-видео и сейчас работаем над совместной инвестицией в компанию Carprice. Baring Vostok - высокопрофессиональная команда, мы готовы рассматривать различные проекты, соинвестировать с ними, привлекать партнеров и вкладывать средства в совместные фонды", - добавил глава РФПИ.
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Ранее Мосгорсуд продлил срок домашнего ареста другим фигурантам дела - основателю Baring Vostok американцу Майклу Калви, топ-менеджеру инвестфонда французу Филиппу Дельпалю, экс-главе банка "Восточный" Алексею Кордичеву и бывшему директору по инвестициям банка "Восточный" Александру Цакунову.
По версии следствия, Калви с французом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому, вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. По утверждению СК РФ, их оценили в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч. В то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает. В конце декабря следствие переквалифицировало обвинение с мошенничества на растрату денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро". Никто из фигурантов вину не признал.
Партнер инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль, обвиняемый в мошенничестве, на заседании Басманного суда города Москвы. 9 июля 2019
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Максим Владимиров (Baring Vostok)Майкл КалвиДело Bаring VostokКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
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