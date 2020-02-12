Москвичка лишилась полутора миллионов рублей после "звонка из банка"

Эксперты неоднократно призывали не переводить деньги незнакомым людям, а также не называть полные реквизиты карт, ПИН-код, CVC-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций, в том числе представившимся сотрудниками банка. Специалисты подчеркивают, что преступники стараются создать стрессовую ситуацию и торопят свою жертву осуществить необходимые им действия. Во избежание проблем необходимо прекратить разговор и перезвонить в кредитную организацию по официальному номеру, добавляют эксперты.