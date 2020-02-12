Москвичка лишилась полутора миллионов рублей после "звонка из банка"

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Мошенник похитил со счета жительницы Москвы более полутора миллионов рублей, представившись сотрудником банка.
Инцидент произошел накануне вечером. Женщине позвонил злоумышленник и заявил, что работает в кредитной организации.
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"Он обманом получил доступ к банковскому счету потерпевшей и похитил более 23,4 тысячи евро. Ущерб превысил 1,6 миллиона рублей", — сообщили агентству "Москва" в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Полиция возбудила уголовное дело о краже в особо крупном размере.
Эксперты неоднократно призывали не переводить деньги незнакомым людям, а также не называть полные реквизиты карт, ПИН-код, CVC-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций, в том числе представившимся сотрудниками банка. Специалисты подчеркивают, что преступники стараются создать стрессовую ситуацию и торопят свою жертву осуществить необходимые им действия. Во избежание проблем необходимо прекратить разговор и перезвонить в кредитную организацию по официальному номеру, добавляют эксперты.
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